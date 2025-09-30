নিয়োগ

বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালে নিয়োগ, পদ ৬৫

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটছবি: বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট থেকে

বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে আবাসিক মেডিকেল অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৬ ক্যাটাগরির মেডিকেল অফিসার পদে ৬৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গতকাল (সোমবার) এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

পদের নাম ও বিবরণ

১। আবাসিক মেডিকেল অফিসার (শিশু মেডিসিন)
পদসংখ্যা: ৩৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত ও নিবন্ধিত মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটসহ এমবিবিএস ডিগ্রি। শিশু মেডিসিনের ওপর এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (যা বিএমইউ/বিসিপিএস কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে)।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (নবম গ্রেড) ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা।

২। আবাসিক মেডিকেল অফিসার (শিশু সার্জারি)
পদসংখ্যা: ২১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত ও নিবন্ধিত মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটসহ এমবিবিএস ডিগ্রি। শিশু সার্জারির ওপর এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (যা বিএমইউ/বিসিপিএস কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে)।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (নবম গ্রেড) ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা।

৩। আবাসিক মেডিকেল অফিসার (শিশু এনেসথেসিয়া)
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত ও নিবন্ধিত মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটসহ এমবিবিএস ডিগ্রি। শিশু এনেসথেসিয়ার ওপর এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (যা বিএমইউ/বিসিপিএস কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে)।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (নবম গ্রেড) ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা।

৪। আবাসিক মেডিকেল অফিসার (ইএনটি)
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত ও নিবন্ধিত মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটসহ এমবিবিএস ডিগ্রি। শিশু ইএনটির ওপর এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (যা বিএমইউ/বিসিপিএস কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে)।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (নবম গ্রেড) ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা।

৫। আবাসিক মেডিকেল অফিসার (ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি)
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত ও নিবন্ধিত মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটসহ এমবিবিএস ডিগ্রি। ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারির ওপর এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (যা বিএমইউ/বিসিপিএস কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে)।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (নবম গ্রেড) ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা।

৬। আবাসিক মেডিকেল অফিসার (প্যাথলজি)
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত ও নিবন্ধিত মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটসহ এমবিবিএস ডিগ্রি। ক্লিনিক্যাল প্যাথলজির ওপর এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে (যা বিএমইউ/বিসিপিএস কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে)।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: (নবম গ্রেড) ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা।
বয়সসীমা (সব পদের ক্ষেত্রে)
সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।

আবেদনের নিয়ম

আবেদন ফরম থেকে ডাউনলোড করে যথাযথভাবে পূরণ করে অধ্যাপক মো. মাহবুবুল হক (পরিচালক), বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

২,০০০/-  টাকা (পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট)

আবেদনের শেষ সময়
১৩ অক্টোবর ২০২৫

নির্দেশনা

১। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রার্থীদের কোনো টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না

২ । খামের ওপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

৩। উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

