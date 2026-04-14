খবর

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধান ও সহকারী প্রধান নিয়োগ, পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড যেভাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ফাইল ছবি

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠানপ্রধান, সহপ্রধান নিয়োগ পরীক্ষা ১৮ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোডের প্রক্রিয়া জানিয়েছে এনটিআরসিএ। গতকাল সোমবার (১৩ এপ্রিল) এনটিআরসিএর এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আরও পড়ুন

এনটিআরসিএ জানিয়েছে, এনটিআরসিএর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিতব্য অষ্টম এনটিআরসিএ নিয়োগ (প্রতিষ্ঠানপ্রধান ও সহকারী প্রধান) পরীক্ষা-২০২৬–এর এমসিকিউ পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রত্যেক আবেদনকারী অনুকূলে আপলোড করা হয়েছে। এনটিআরসিএর ওয়েবসাইট https://ntrca.gov.bd বা http://ngi.teletalk.com.bd লিংকে প্রবেশ করে আবেদনকারীরা তাদের নিজ নিজ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।

পরীক্ষাসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট ভিজিট করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে বলা হলো।

আরও পড়ুন

নিয়োগপ্রক্রিয়া ও নম্বর বণ্টন

এনটিআরসিএ সূত্র জানিয়েছে, এবার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের দুটি ধাপ পার হতে হবে। প্রথমে ৮০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১ ঘণ্টা সময়ের এই পরীক্ষায় ৮০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর পাওয়া যাবে, তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর কাটা যাবে।

লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থীকে আলাদাভাবে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় ৮০, মৌখিক পরীক্ষায় ৮ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের জন্য ১২ নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের ফলাফল অনুযায়ী এই ১২ নম্বর প্রদান করা হবে।

আরও পড়ুন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন