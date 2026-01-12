খাদ্য অধিদপ্তরের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৫১৬
খাদ্য অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ২ হাজার ৫১৬ জন। আজ সোমবার (১২ জানুয়রি ২০২৬) অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ১০ জানুয়ারি ২০২৬ বেলা ২টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরাধীন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ওই লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত প্রার্থীদের ফল (সংযুক্ত তালিকা) প্রকাশ করা হলো। লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় যথাসময়ে জানানো হবে।