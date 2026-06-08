গাইবান্ধা জেলা প্রশাসনের অধীনে চাকরি, পদ ৬৬
গাইবান্ধা জেলার রাজস্ব প্রশাসনের অধীনে ২০ গ্রেডের ২ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৬৬। শুধু গাইবান্ধা জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা আবেদন করতে পারবেন। ১১ জুন আবেদন শুরু হবে।
পদের নাম ও বিবরণ
১. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৬৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল
৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২. নিরাপত্তাপ্রহরী
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএসহ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন স্কেল
৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা
১১ জুন ২০২৬ তারিখে ১৮ হতে ৩২ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন ফি
টেলিটকের সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ১১ জুন ২০২৬, সকাল ৯:০০টা।
আবেদন শেষ: ১০ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৪:০০টা।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।