নিয়োগ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে বড় নিয়োগ, পদ ২৮০

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: খালেদ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এ নিয়োগে অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ দেবে। মোট পদসংখ্যা ২৮০। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ৮ জুলাই ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ২৮০

শিক্ষাগত যোগ্যতা

কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন গ্রেড: গ্রেড-২০

বেতন স্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

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বয়সসীমা

১ জুন ২০২৬ তারিখে ১৮-৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীকে এই লিংকে প্রবেশ করে নির্ধারিত আবেদনপত্র অনলাইনে পূরণ করে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

৫৬ টাকা।

ছবি: খালেদ সরকার

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ১০ জুন ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।

আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ ও সময়: ৮ আগামী জুলাই ২০২৬, বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়

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