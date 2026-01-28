খবর

এনটিআরসিএর ৭ম গণবিজ্ঞপ্তির ফল প্রকাশ, সুপারিশ পেলেন ১১ হাজার ৭১৩

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শিক্ষকতাপ্রতীকী ছবি

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সপ্তম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (বিশেষ) ফল প্রকাশ করা হয়েছে। সপ্তম বিশেষ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ১১ হাজার ৭১৩ জনকে নিয়োগ সুপারিশ করা হয়েছে। আজ বুধবার (২৮ জানুয়ারি ২০২৬) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সভাকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সুপারিশ প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহানা পারভীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মো. আমিনুল ইসলাম।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খবর থেকে আরও পড়ুন