চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ–হল–দপ্তরে নিয়োগ, পদ ১৫

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগ–হল–দপ্তরে নিয়োগ, পদ ১৫
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ/হল/দপ্তরের ১৫টি শূন্য পদে স্থায়ী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ সময় আগামী ৪ ডিসেম্বর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ
১. ক্যাটালগার
বিভাগ/হল/দপ্তর: গ্রন্থাগার দপ্তর
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা
২. কম্পাউন্ডার
বিভাগ/হল/দপ্তর: চিকিৎসাকেন্দ্র
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা
৩. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৪. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: রেজিস্ট্রার দপ্তর
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৫. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: গ্রন্থাগার দপ্তর
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৬. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: নবাব ফয়জুন্নেছা হল
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৭. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: বিজয় ২৪ হল
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৮. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: আলাওল হল
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
৯. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১০. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: আইন অনুষদ
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১১. হিসাব সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: চিকিৎসাকেন্দ্র
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১২. কম্পিউটার ল্যাব, সহকারী
বিভাগ/হল/দপ্তর: ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগ
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১৩. ইসিজি টেকনিশিয়ান
বিভাগ/হল/দপ্তর: চিকিৎসাকেন্দ্র
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১৪. কেয়ারটেকার
বিভাগ/হল/দপ্তর: বিজয় ২৪ হল
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
১৫. ড্রাইভার
বিভাগ/হল/দপ্তর: পরিবহন দপ্তর
পদসংখ্যা: ০১টি
বেতন স্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা
আবেদনের নিয়ম
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তর অথবা চবি ওয়েবসাইট থেকে ১ কপি নমুনা ফরম সংগ্রহ করে অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ৮টা ৩০ মিনিট হতে বেলা ৩টা ৩০ মিনিট) ৬ কপি দরখাস্ত জমা দিতে হবে।
আবেদনের ঠিকানা
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
আবেদন ফি
৪০০ টাকা। অগ্রণী ব্যাংকের যেকোনো শাখা হতে রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
৪ ডিসেম্বর ২০২৫