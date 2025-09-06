খবর

৪৭তম বিসিএসের প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু, পরীক্ষা ১৯ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা

৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরুর বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি টেস্টের (এমসিকিউ টাইপ) প্রবেশপত্র বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা থেকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইট (‌www.bpsc.gov.bd) থেকে ডাউনলোড করা যাবে। প্রকাশিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পরবর্তীকালে যে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা সংশোধন করার অধিকার কর্ম কমিশন সংরক্ষণ করে বলে জানানো হয়েছে।

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা গত ২৭ জুন হওয়ার কথা ছিল। এরপর সেটি পিছিয়ে ৮ আগস্ট করা হয়। এরপর আর এক দফা পিছিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে পরীক্ষার তারিখ।

৪৭তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল ২০২৪ সালে। এই বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার পদে ৩ হাজার ৪৮৭ জন এবং নন-ক্যাডার পদে ২০১ জনকে নিয়োগ দেওয়ার কথা। এই বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন পৌনে চার লাখ চাকরিপ্রার্থী।

