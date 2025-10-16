৪৮তম বিসিএস: সংরক্ষিত সহকারী সার্জন পদের ফলাফল প্রকাশ
৪৮তম বিশেষ বিসিএসের আওতাধীন সহকারী সার্জনের ৩৮০টি পদ সংরক্ষিত পদের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়। দাখিলকৃত কাগজপত্রে ঘাটতি থাকায় বাতিল করা দুজন প্রার্থীর স্থানে নতুন প্রার্থীদের রোল প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিএমডিসির সনদ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ঘাটতি–সংক্রান্ত কারণে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ৩২ জন প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিত করা হয়েছে।
প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা দিয়েছে পিএসসি। এগুলো হলো—
১.
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী গঠিত মেডিকেল বোর্ডে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্য ঘোষণা ও যথাযথ এজেন্সির মাধ্যমে জীবনবৃত্তান্ত যাচাইয়ের পর সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হবে।
২.
স্থগিতকৃত প্রার্থীদের কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সনদ/তথ্য/ডকুমেন্টস উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের যথাসময়ে নির্দেশনা দেওয়া হবে।
৩.
সাময়িকভাবে মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্যে কোনো প্রার্থী আবেদনপত্রে জ্ঞাতসারে কোনো ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান বা প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন বা টেম্পারিং বা কোনো জাল সার্টিফিকেট জমা বা বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা–সংক্রান্ত সার্টিফিকেটের কোনো অংশ বা প্রবেশপত্র টেম্পারিং বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করলে বা কোনো গুরুতর অসম্পূর্ণতা ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হবে।
ফলাফল ও বিস্তারিত তথ্য কমিশনের এবং টেলিটকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।