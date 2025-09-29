ঢাকা মেট্রোরেলে বড় পদে চাকরি, আবেদনের সুযোগ অবসরপ্রাপ্তদেরও

ঢাকা মেট্রোরেলে বড় পদে চাকরি, আবেদনের সুযোগ অবসরপ্রাপ্তদেরও
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডে (ডিএমটিসিএল) মহাব্যবস্থাপক ও উপমহাব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম গ্রেডের এসব পদে আবেদন করতে পারবেন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তারাও। মোট পদসংখ্যা চার।
পদের নাম ও বিবরণ
১. মহাব্যবস্থাপক (স্টোর অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি এবং শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় শ্রেণি বা বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএ বা জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: উপমহাব্যবস্থাপক বা সমমান ও সমযোগ্যতাসম্পন্ন পদে স্টোর/প্রকিউরমেন্ট–সংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতাসহ কোনো সরকারি/বিধিবদ্ধ সংস্থা/সরকারি কোম্পানি অথবা খ্যাতিসম্পন্ন বেসরকারি কোম্পানিতে ১৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে খ্যাতিসম্পন্ন বেসরকারি কোম্পানিতে অভিজ্ঞদের ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ক্রয় কার্যক্রমে কমপক্ষে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি ক্রয় বিষয়ে (পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ ইত্যাদি) কমপক্ষে ২১ (একুশ) দিন মেয়াদের প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।
গ্রেড ও বেতন: গ্রেড–৪, মূল বেতন ১,১৫,০০০/– টাকা।
বয়স: সর্বোচ্চ ৬২ বছর।
২. উপমহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: হিসাববিজ্ঞান বা ফিন্যান্সে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা হিসাববিজ্ঞান বা ফিন্যান্সে মেজরসহ বিবিএসহ এমবিএ অথবা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (সিএ) অথবা ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) থেকে সিএমএ ডিগ্রি এবং শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় শ্রেণি বা বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএ বা জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: ব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব) বা সমমান ও সমযোগ্যতাসম্পন্ন পদে অথবা গণপরিবহন সেক্টরে অর্থ ও হিসাবসংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ কোনো সরকারি/বিধিবদ্ধ সংস্থা/সরকারি কোম্পানি অথবা খ্যাতিসম্পন্ন বেসরকারি কোম্পানিতে অর্থ ও হিসাব–সম্পর্কিত কাজে কমপক্ষে ১০ বছরের কর্মঅভিজ্ঞতা।
গ্রেড ও বেতন: গ্রেড–৫, মূল বেতন ৯৮,৯০০/– টাকা।
বয়স: সর্বোচ্চ ৬২ বছর।
৩. উপমহাব্যবস্থাপক (অপারেশন ম্যানেজমেন্ট)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি এবং শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় শ্রেণি বা বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএ বা জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: বাংলাদেশ রেলওয়ে অথবা কোনো এমআরটি অথবা কোনো গণপরিবহন সেক্টরে ব্যবস্থাপক বা সমমান ও সমযোগ্যতাসম্পন্ন পদে অপারেশন অথবা মেইনটেন্যান্স অথবা অপারেশন কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট–সংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতাসহ কোনো সরকারি/বিধিবদ্ধ সংস্থা/সরকারি কোম্পানি অথবা খ্যাতিসম্পন্ন বেসরকারি কোম্পানিতে কমপক্ষে ১০ বছরের বাস্তব কর্মঅভিজ্ঞতা।
গ্রেড ও বেতন: গ্রেড–৫, মূল বেতন ৯৮,৯০০/– টাকা।
বয়স: সর্বোচ্চ ৬২ বছর।
৪. উপমহাব্যবস্থাপক (ট্রেন অপারেশন)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি এবং শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় শ্রেণি বা বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএ বা জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: বাংলাদেশ রেলওয়ে অথবা কোনো এমআরটিতে ব্যবস্থাপক বা সমমান ও সমযোগ্যতাসম্পন্ন পদে অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অথবা ট্রেন অপারেশনসংক্রান্ত কাজে ন্যূনতম তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ কোনো সরকারি/বিধিবদ্ধ সংস্থা/সরকারি কোম্পানি অথবা খ্যাতিসম্পন্ন বেসরকারি কোম্পানিতে কমপক্ষে ১০ বছরের বাস্তব কর্মঅভিজ্ঞতা।
গ্রেড ও বেতন: গ্রেড–৫, মূল বেতন ৯৮,৯০০/– টাকা।
বয়স: সর্বোচ্চ ৬২ বছর।
নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজনীয় কাগজ প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা (কর্মকর্তার নাম ও সিলযুক্ত) কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করতে হবে।
২। একজন প্রার্থী কেবল একটি পদে আবেদন করতে পারবেন।
৩। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।
৪। ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসে আবেদন করতে হবে, হাতে হাতে কোনো আবেদনপত্র দাখিল করা যাবে না।
৫। চূড়ান্তভাবে মনোনীত প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হবে। পরবর্তী সময় দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হবে।
আবেদনের নিয়ম
ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ওয়েবসাইটে www.dmtcl.gov.bd প্রদত্ত নির্ধারিত চাকরির আবেদন ফরমে আবেদন দাখিল করতে হবে। ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে।
আবেদন ফি
২,০০০/– টাকা (পে–অর্ডার করতে হবে)।
আবেদনের সময়সীমা
৩০ অক্টোবর ২০২৫
*বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন ফরম www.dmtcl.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।