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পর্যটন খাতে কর্মসংস্থান বাড়ানোর উদ্যোগ: এক মঞ্চে ১৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও নিয়োগদাতারা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: বিজ্ঞপ্তি
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পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্পে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং তরুণদের কর্মসংস্থান বাড়াতে ঢাকায় দিনব্যাপী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১২ নভেম্বর রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ক্রিস্টাল বলরুমে এ আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উদ্যোগে এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সহযোগিতায় এ কর্মসূচি পালিত হয়।

আইএলওর ‘প্রোগ্রেস’ প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থী ও নবীন স্নাতকদের সামনে পর্যটন খাতের কর্মসংস্থানের সুযোগ তুলে ধরা। পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও নিয়োগদাতাদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ তৈরি করাও ছিল এর উদ্দেশ্য।

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অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব নূরুন্নাহার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন আইএলওর ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার অ্যালেক্সিয়াস চিচাম। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মুতাসিম বিল্লাহ ফারুকী।

ছবি: বিজ্ঞপ্তি

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সচিব নূরুন্নাহার চৌধুরী বলেন, পর্যটন খাতের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে অবকাঠামোর পাশাপাশি দক্ষ ও সেবামুখী জনবল তৈরি জরুরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চাহিদার ব্যবধান ঘোচাতে সরকার ও বেসরকারি খাতকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

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অনুষ্ঠানে দেশের ১৫টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, নবীন স্নাতক ও শিক্ষকেরা অংশ নেন। আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নিয়োগদাতাদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় এবং জীবনবৃত্তান্ত (সিভি) জমা দেওয়ার সুযোগ। অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল মাধ্যমে সিভি জমার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।

দিনব্যাপী এ আয়োজনে কর্মসংস্থান, দক্ষতা ও পেশাগত চ্যালেঞ্জ নিয়ে সাতটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, শেরাটন ঢাকা, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস, দ্য বেঙ্গল ট্যুরসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পেশাজীবীরা এতে অংশ নেন। বক্তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্নশিপের ওপর গুরুত্ব দেন।

আয়োজকদের মতে, এ যৌথ উদ্যোগ পর্যটনে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং নারী ও তরুণদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

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