বাংলাদেশ ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

বাংলাদেশ ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ
ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত তিনটি ব্যাংকে ২০২২ সালভিত্তিক সিনিয়র অফিসার (আইটি) পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৫১ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা ৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ থেকে শুরু হবে।
মৌখিক পরীক্ষার বিবরণ
পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (আইটি)
পদসংখ্যা: ১৩৫
প্রার্থীর সংখ্যা: ৩৫১
মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়
৪, ৫, ৬, ১১, ১২ ও ১৩ জানুয়ারি ২০২৬, সকাল ৮টা।
পরীক্ষার স্থান
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় (প্রধান ভবনের ৪র্থ তলা), মতিঝিল, ঢাকা।
পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা
১. সংশ্লিষ্ট পদের লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র (সাদা কালো/কালার প্রিন্ট) সঙ্গে নিতে হবে।
২. চাকরিরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র প্রদর্শন করতে হবে।
৩. অনলাইন আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদির সমর্থনে প্রমাণক দলিলাদির মূল কপি প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।