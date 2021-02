চাকরি প্রস্তুতি ১ : শব্দ নিয়ে শব্দ হোক, ভুলেরা জব্দ হোক

ইংরেজি আমাদের মাতৃভাষা নয়, সুতরাং ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। দৈনন্দিন কথাবার্তায় ব্যবহারের চেষ্টা করুন। নতুন শেখা শব্দটির সঙ্গে পছন্দমতো আরেকটি শব্দ জুড়ে জোড় শব্দ বানিয়ে ফেলা যেতে পারে। এভাবে শুরুতে জোড়া বাঁধুন, তারপর ধীরে ধীরে বাক্য গঠনে মনোযোগ দিন।

Crackdown (কঠোর ব্যবস্থা)—Crackdown on crime and corruption

Jingoism (উগ্র দেশপ্রেম)—Effect of jingoism

Secessionist (বিচ্ছিন্নতাবাদ)—Secessionist movement

Provisional (অস্থায়ী)—Provisional Government

Emancipation (মুক্তি)—Economic emancipation

Outright (সরাসরি, স্পষ্টভাবে)—Outright rejection

Maneuver (রণকৌশল)—Daring maneuver

Atrophy (ক্ষয়িষ্ণুতা, অবক্ষয়)—Atrophy of values

Egalitarian (সমতাভিত্তিক, সমমাত্রিক)—Egalitarian society

Owe (ঋণী)—Owe to freedom fighters



