প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট-৫

১. বাংলাদেশে স্কাউটের যাত্রা শুরু হয় কবে?

ক) ৮ এপ্রিল ১৯৭২

খ) ৯ এপ্রিল ১৯৭২

গ) ১০ এপ্রিল ১৯৭২

ঘ) ১১ এপ্রিল ১৯৭২



২. ‘শেভরন’ কোন দেশের বহুজাতিক কোম্পানি?

ক) যুক্তরাষ্ট্র

খ) যুক্তরাজ্য

গ) সংযুক্ত আরব আমিরাত

ঘ) সৌদি আরব



৩. Cozy Bear কী?

ক) সফটওয়্যারের নাম

খ) হার্ডওয়্যারের নাম

গ) হ্যাকার গ্রুপের নাম

ঘ) স্পাইওয়্যারের নাম



৪. শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম কী?

ক) The Reserve Bank of Sri Lanka

খ) The State Bank of Sri Lanka

গ) The Central Bank of Sri Lanka

ঘ) The Federal Reserve Bank of Sri Lanka



৫. সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করেন কে?

ক) হেনরি ফিসেল

খ) বেঞ্জামিন ব্লুম

গ) জ্যা পিয়াজো

ঘ) হাওয়ার্ড গার্ডনার