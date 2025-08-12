দেখুন উল্কাবৃষ্টির চোখধাঁধানো ১০টি ছবি
প্রতিবছর জুলাই-আগস্ট মাসে পার্সাইড উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়। এ বছর এই মহাজাগতিক দৃশ্য দেখা যাবে ১২ ও ১৩ আগস্ট। উত্তর গোলার্ধের যেকোনো স্থান থেকে এই উল্কাবৃষ্টি দেখা যাবে, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত এর সবচেয়ে ভালো দৃশ্য দেখা যেতে পারে। এমন উল্কাবৃষ্টির ছবি প্রায়ই প্রকাশ করে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। বিভিন্ন সময় তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত উল্কাবৃষ্টির ১০টি ছবি থাকল এখানে।
