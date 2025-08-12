জীবনযাপন

দেখুন উল্কাবৃষ্টির চোখধাঁধানো ১০টি ছবি

প্রতিবছর জুলাই-আগস্ট মাসে পার্সাইড উল্কাবৃষ্টি দেখা যায়। এ বছর এই মহাজাগতিক দৃশ্য দেখা যাবে ১২ ও ১৩ আগস্ট। উত্তর গোলার্ধের যেকোনো স্থান থেকে এই উল্কাবৃষ্টি দেখা যাবে, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত এর সবচেয়ে ভালো দৃশ্য দেখা যেতে পারে। এমন উল্কাবৃষ্টির ছবি প্রায়ই প্রকাশ করে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। বিভিন্ন সময় তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত উল্কাবৃষ্টির ১০টি ছবি থাকল এখানে।

১ / ১০
পার্সাইড উল্কাবৃষ্টি, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ২০১৬
ছবি: নাসা
২ / ১০
পার্সাইড উল্কাবৃষ্টি উপভোগ করতে হলে আপনাকে শহর থেকে দূরে ফাঁকা জায়গায় যেতে হবে
ছবি: নাসা
৩ / ১০
তিউনিসিয়ায় উল্কাবৃষ্টি, ২০২২
ছবি: মাকরেম লারনাউত/নাসা
৪ / ১০
২০২৪ সালের আগস্টে অরোরা বা মেরুজ্যোতির সঙ্গে উল্কাবৃষ্টিরও দেখা মিলেছে জার্মানিতে
ছবি: নাসা
৫ / ১০
যুক্তরাজ্যের ওয়াল্টশায়ার কাউন্টিতে অবস্থিত দুনিয়ার এক অমীমাংসিত রহস্যের নাম স্টোনহেঞ্জ, সেখানেই ধারণ করা হয়েছে এই উল্কাবৃষ্টির মুহূর্ত
ছবি: জস ডুরি/নাসা
৬ / ১০
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় পার্সাইড উল্কাবৃষ্টি, ২০২৪
ছবি: নাসা
৭ / ১০
পর্তুগালে পার্সাইড উল্কাবৃষ্টি, ১২ আগস্ট ২০২১
ছবি: মিগেল ক্লারো/নাসা
৮ / ১০
চিলির আতাকামা মরুভূমিতে লিরিড উল্কাবৃষ্টি, ২৭ এপ্রিল ২০১৭
ছবি: ইউরি বেলেতেস্কি/নাসা
৯ / ১০
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় পার্সাইড উল্কাবৃষ্টি, ২০১৫
ছবি: নাসা
১০ / ১০
যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় পার্সাইড উল্কাবৃষ্টি, ২০১৬
ছবি: নাসা
