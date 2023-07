প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট ১০

১৩. OTT–এর পূর্ণরূপ কী?

ক) Over The Top

খ) Over The Television

গ) Over The telephone

ঘ) Over The Time

১৪. বাংলাদেশের প্রথম মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?

ক) এ এন সাহা

খ) কামরুল হাসান

গ) শিব নারায়ণ দাস

ঘ) জয়নুল আবেদীন

১৫. যুক্তফ্রন্টের সরকার কত দিন স্থায়ী ছিল?

ক) ৫৬ দিন

খ) ৫৪ দিন

গ) ৫৫ দিন

ঘ) ৫৮ দিন