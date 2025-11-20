রাজসাক্ষী-গণভোট-পোর্ট্রেট অব এলিজাবেথ লেডেরার কী

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৫০
বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো।
১. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (বাংলাদেশ) কবে গঠিত হয়?
ক. ২০১০ সালে
খ. ২০১২ সালে
গ. ২০১৩ সালে
ঘ. ২০০৮ সালে
উত্তর: ক. ২০১০ সালে
২. বাংলাদেশে ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন’ প্রথম প্রণীত হয়—
ক. ২০০৯ সালে
খ. ১৯৯৬ সালে
গ. ১৯৭৩ সালে
ঘ. ১৯৭২ সালে
উত্তর: গ. ১৯৭৩ সালে
৩. গাজায় মোতায়েনের জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অনুমোদিত আন্তর্জাতিক বাহিনী—
ক. International Standing Force (ISF)
খ. International Standard Force (ISF)
গ. International Peace Force (IPF)
ঘ. International Stabilization Force (ISF)
উত্তর: ঘ. International Stabilization Force (ISF)
৪. জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়—
ক. ১৭ নভেম্বর ২০২৫
খ. ১১ আগস্ট ২০২৫
গ. ৯ অক্টোবর ২০২৫
ঘ. ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
উত্তর: ক. ১৭ নভেম্বর ২০২৫
৫. লাতিন আমেরিকার কোন দেশকে লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভিযানের ঘোষণা দিয়েছে?
ক. ভেনেজুয়েলা
খ. কলম্বিয়া
গ. মেক্সিকো
ঘ. চিলি
উত্তর: ক. ভেনেজুয়েলা
৬. সম্প্রতি ভেনেজুয়েলাকে লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্র ঘোষিত সামরিক অভিযান—
ক. আপারেশন সাউদার্ন স্ট্রাইক
খ. অপারেশন নর্থ আটলান্টিক স্পিয়ার
গ. অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার
ঘ. অপারেশন নর্দার্ন স্পিয়ার
উত্তর: গ. অপারেশন সাউদার্ন স্পিয়ার
৭. সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের রায় অবৈধ ঘোষণা করেছেন—
ক. ১৫ জুলাই ২০২৫
খ. ২০ নভেম্বর ২০২৫
গ. ৭ ডিসেম্বর ২০২৪
ঘ. ২৩ আগস্ট ২০২৫
উত্তর: খ. ২০ নভেম্বর ২০২৫ (একই সঙ্গে এই দিনে ত্রয়োদশ সংশোধনী বৈধ ঘোষণা করে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করেছেন দেশের সব্বোর্চ আদালত।)
৮. ‘জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫’ জারি করা হয়—
ক. ৮ নভেম্বর ২০২৫
খ. ৯ নভেম্বর ২০২৫
গ. ১১ নভেম্বর ২০২৫
ঘ. ১৩ নভেম্বর ২০২৫
উত্তর: ঘ. ১৩ নভেম্বর ২০২৫
৯. বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়েছে—
ক. ১১ নভেম্বর ২০২৫
খ. ১৩ নভেম্বর ২০২৫
গ. ১৭ নভেম্বর ২০২৫
ঘ. ১৯ নভেম্বর ২০২৫
উত্তর: গ. ১৭ নভেম্বর ২০২৫
১০. জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়—
ক. ১২ নভেম্বর ২০২৫
খ. ১৩ নভেম্বর ২০২৫
গ. ১৭ নভেম্বর ২০২৫
ঘ. ১৮ নভেম্বর ২০২৫
উত্তর: গ. ১৭ নভেম্বর ২০২৫
১১. ‘রাজসাক্ষী’-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ—
ক. Witness
খ. Approver
গ. Perjury
ঘ. Subjudice
উত্তর: খ. Approver
১২. বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মোট কতবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে?
ক. ১ বার
খ. ২ বার
গ. ৩ বার
ঘ. ৪ বার
উত্তর: গ. ৩ বার (প্রশাসনিক গণভোট ১৯৭৭ সালে ও ১৯৮৫ সালে এবং সাংবিধানিক গণভোট ১৯৯১ সালে)।
১৩. আসন্ন গণভোটে মোট কয়টি বিষয়সংবলিত একটি প্রশ্নে জনমত যাচাই করা হবে?
ক. ৩টি
খ. ৪টি
গ. ৫টি
ঘ. ৬টি
উত্তর: খ. ৪টি
১৪. বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন—
ক. মুশফিকুর রহিম
খ. মমিনুল হক
গ. তামিম ইকবাল
ঘ. শাহরিয়ার নাফিস
উত্তর: ক. মুশফিকুর রহিম (বিশ্বের ১১তম ক্রিকেটার হিসেবে তিনি শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন)।
১৫. ‘পোর্ট্রেট অব এলিজাবেথ লেডেরার’ কার আঁকা?
ক. লেওনার্দো দা ভিঞ্চি
খ. গুস্তাফ ক্লিমট
গ. জোহানেস ভার্মিয়ার
ঘ. ক্লদ মোনে
উত্তর: খ. গুস্তাফ ক্লিমট