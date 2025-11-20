ওবামা ফাউন্ডেশনে ছয় মাসের লিডারশিপ প্রোগ্রাম, যেভাবে আবেদন

ওবামা ফাউন্ডেশনে ছয় মাসের লিডারশিপ প্রোগ্রাম, যেভাবে আবেদন
ওবামা ফাউন্ডেশন লিডার্স প্রোগ্রাম (২০২৬-২০২৭) একটি ছয় মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রোগ্রাম। অংশগ্রহণকারীরা মূল্যবোধভিত্তিক নেতৃত্ব, সিস্টেম-লেভেলে কাজ করার দক্ষতা ও বৈশ্বিক সংযোগ তৈরি করার উপায় শিখতে পারবেন। সম্পূর্ণ বিনা মূল্যের এই প্রোগ্রাম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ২৪ থেকে ৪৫ বছর বয়সী তরুণদের জন্য উন্মুক্ত।
ওবামা ফাউন্ডেশনের নেতৃত্বধারার অনুপ্রেরণায় তৈরি এই প্রোগ্রাম ২০১৮ সালে আফ্রিকায় শুরু হয়। পরবর্তী বছরগুলোয় এশিয়া-প্যাসিফিক, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তৃত হয়েছে প্রোগ্রামটি। এখন এটি এক বিশাল বৈশ্বিক নেটওয়ার্কে রূপ নিয়েছে, যেখানে ইতিমধ্যে দেড় হাজারের বেশি সক্রিয় পরিবর্তনকামী যুক্ত আছেন।
কী রয়েছে প্রোগ্রামে—
এই হাইব্রিড নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রোগ্রাম ছয় মাস চলবে। অংশগ্রহণকারীরা পাবেন—
—সাপ্তাহিক ভার্চ্যুয়াল গ্রুপ সেশন
—ছোট দলভিত্তিক আলোচনা ও শেখার সুযোগ
—একজন পেশাদার কোচ, যিনি লক্ষ্য নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম্ভাবনা উন্মোচনে সাহায্য করবেন
—বৈচিত্র্যময় সহ-অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুযোগ
—ওবামা লিডারশিপ নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করার সুযোগ
আবেদনের যোগ্যতা
—বয়স ২৪ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে (১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী)
—নাগরিকত্ব, স্থায়ী বসবাস, শরণার্থী বা আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে যোগ্য দেশ বা অঞ্চলে বসবাস; অথবা গত ৫ বছর ধরে সেখানে বসবাস
—সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা
—ইংরেজিতে পেশাগতভাবে দক্ষ হতে হবে
—কোনো আইনি বা নীতিগত বাধা থাকা যাবে না যা ভার্চ্যুয়াল বা যুক্তরাষ্ট্রে সরাসরি অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে
—প্রোগ্রাম গ্রহণের পর থেকে ১ মে ২০২৭ পর্যন্ত কোনো নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থী হিসেবে অংশ নেওয়া যাবে না
কারা আবেদন করতে পারবেন
সরকারি, বেসরকারি ও সিভিল সোসাইটি—যেকোনো ক্ষেত্রে কাজ করা সক্রিয় পরিবর্তনকামী ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারবেন। এশিয়া–প্যাসিফিক, আফ্রিকা, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র—সব অঞ্চলের আবেদনকারীরাই যোগ্য।
আবেদনের নিয়ম—
—অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে Apply Now বাটনে ক্লিক করুন
—রেজিস্ট্রেশন করে আবেদন ফরম পূরণ করুন
—প্রয়োজনীয় নথি যুক্ত করে জমা দিন
—অঞ্চলভিত্তিক নির্দেশনা ও যোগ্যতা ভালোভাবে যাচাই করে আবেদন নিশ্চিত করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ
১২ ডিসেম্বর ২০২৫
*আবেদনের বিস্তারিত তথ্যর জন্য এখানে দেখুন