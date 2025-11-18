কমনওয়েলথ শেয়ার্ড স্কলারশিপ, ভাতা–আবাসন–বিমানভাড়ার সঙ্গে সন্তানের জন্যও অর্থ

কমনওয়েলথ শেয়ার্ড স্কলারশিপ, ভাতা–আবাসন–বিমানভাড়ার সঙ্গে সন্তানের জন্যও অর্থ
কমনওয়েলথভুক্ত দেশের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে অধ্যয়নের সুযোগ দিচ্ছে যুক্তরাজ্য। কমনওয়েলথ শেয়ার্ড স্কলারশিপের আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এক বছরের এই স্কলারশিপ পাবেন। এ স্কলারশিপের আবেদন চলছে।
কমনওয়েলথ শেয়ার্ড স্কলারশিপ স্কিম হলো ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি) এবং যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব বার্মিংহামের একটি যৌথ উদ্যোগ। এ উদ্যোগের উদ্দেশ্য, যুক্তরাজ্যে অধ্যয়ন করতে সক্ষম নন—এমন কমনওয়েলথভুক্ত উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ দেওয়া।
যেসব দেশের জন্য প্রযোজ্য
বাংলাদেশ, মোজাম্বিক, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি, রুয়ান্ডা, সামোয়া, সিয়েরা লিওন, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলঙ্কা, ক্যামেরুন, গাম্বিয়া, ঘানা, ভারত, কেনিয়া, কিরিবাতি, লেসোথো, তানজানিয়া, উগান্ডা ও জাম্বিয়া।
আবেদনের যোগ্যতা—
কমনওয়েলথভুক্ত দেশের নাগরিক হতে হবে;
২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর সেশনে যুক্তরাজ্যে লেখাপড়া শুরু করার সক্ষমতা থাকতে হবে;
উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে এক বছর বা তার বেশি লেখাপড়া অথবা কাজ করলে এ স্কলারশিপে আবেদন করা যাবে না;
যুক্তরাজ্যের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই স্কলারশিপ ছাড়া লেখাপড়া করার সামর্থ্য থাকা যাবে না;
প্রয়োজনীয় সব ডকুমেন্ট নির্ধারিত ফরম্যাটে (যদি থাকে) জমা দিতে হবে।
সুযোগ সুবিধা—
সম্পূর্ণ টিউশন ফি মিলবে
যাতায়াতের জন্য বিমানভাড়া
মেট্রোপলিটন এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য ১ হাজার ৭৮১ ব্রিটিশ পাউন্ড
জীবনযাপন ভাতা হিসেবে মাসে£১ হাজার ৪৫২ ব্রিটিশ পাউন্ড মিলবে
থিসিস গ্র্যান্ট হিসেবে আর্থিক অনুদান মিলবে
সন্তান লালন পালন ও প্রয়োজনে শীতের গরম কাপড়ের জন্য অর্থ মিলবে
আবেদনের শেষ সময়—
আগামী ৯ ডিসেম্বর ২০২৫।
স্কলারশিপের ছয়টি বিষয়বস্তু রয়েছে—
এক্সেস, ইনক্লুশন অ্যান্ড অপর্চুনিটি
প্রোমোটিং ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ
সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট
স্ট্রেঞ্জথেনিং গ্লোবাল পিস, সিকিউরিটি অ্যান্ড গভর্নেন্স
স্ট্রেঞ্জথেনিং হেলথ সিস্টেমস অ্যান্ড ক্যাপাসিটি
স্ট্রেঞ্জথেনিং রেসিলিয়েন্স অ্যান্ড রেস্পন্সেস তো ক্রিসেস।
আবেদনের প্রক্রিয়া—
একাধিক কোর্স অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদন করতে পারবেন আগ্রহী শিক্ষার্থীরা। তবে কেবল একটি স্কলারশিপের প্রস্তাবই গ্রহণ করতে হবে। আবেদন করতে ক্লিক করুন এখানে।