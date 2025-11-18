আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ১৪টি ভাষা কোর্স, আবেদনের শেষ ৭ ডিসেম্বর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ১৪টি ভাষা কোর্সে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
১৪টি ভাষার নাম—
আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, হিন্দি, ইতালিয়ান, জাপানি, কোরিয়ান, ফার্সি, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, তুর্কি ও বাংলা (শুধু বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য)।
শিক্ষা কার্যক্রমের নাম—
১. এলিমেন্টারি সার্টিফিকেট কোর্স (ইংরেজি ছাড়া সব ভাষা),
২. ইংরেজি প্রি-ইন্টারমিডিয়েট সার্টিফিটেক কোর্স।
ভর্তির যোগ্যতা—
এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ বা বি গ্রেড বা জিপিএ ২.৫ থাকতে হবে।
ইংরেজি ভাষা কোর্সটি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের জন্য।
কোর্সের মেয়াদ—
১. কোর্সটি এক বছরে শেষ করা হবে,
২. কোর্সের মোট মেয়াদ হবে ১৫০ ঘণ্টা।
ক্লাসের সময়—
১. প্রতিটি ক্লাস দুই ঘণ্টা
২. প্রতি সপ্তাহে ২ বা ৩ দিন।
আবেদনপত্র সংগ্রহ (অনলাইন ও অফলাইন)—
১. জনতা ব্যাংক, টিএসসি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) শাখা থেকে নগদ টাকার বিনিময়ে ভর্তির আবেদন সংগ্রহ করা যাবে।
২. আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের নির্ধারিত ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফরম অনলাইনে পাওয়া যাবে, যা যথাযথভাবে পূরণ করে এক কপি ছবি ও নিজ স্বাক্ষর (৮০´৮০ কেবির নিচে) এর স্ক্যান কপি আপলোড করতে হবে।
আবেদন বাবদ ফিস জমা (অনলাইন ও অফলাইন)—
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা বর্তমান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা, ভূতপূর্ব ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৭০০ টাকা।
ভর্তির বিস্তারিত—
১. আবেদন জমার শেষ তারিখ: ৭ ডিসেম্বর ২০২৫।
২. প্রবেশপত্র সংগ্রহ: আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর।
৩. বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট