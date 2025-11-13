মেডিকেল-ডেন্টালে ভর্তি পরীক্ষা : দেখে নিন আবেদনের নিয়মাবলি

মেডিকেল-ডেন্টালে ভর্তি পরীক্ষা : দেখে নিন আবেদনের নিয়মাবলি
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের অনলাইন ফরম পূরণের নিয়মাবলি ও ভর্তিসংক্রান্ত নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে। গত সোমবার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর এর ওয়েবসাইটে নিয়মাবলি ও নির্দেশনাসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ফরম পূরণ করতে পারবেন ২১ নভেম্বর (শুক্রবার) রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। ফি জমা দেওয়া যাবে ২২ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা একই দিনে এবং একই প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হবে। ১০০ নম্বরের বহুনির্বাচনী প্রশ্নে হবে পরীক্ষা। ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।
আবেদনের নিয়মাবলি
১. টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে ফরম আবেদন করতে হবে।
২. একজন প্রার্থী কেবল একবারই আবেদন করতে পারবেন।
৩. অনলাইন আবেদনে প্রার্থীকে যেকোনো একটি Application Type সিলেক্ট করতে হবে। আবেদন ফি জমাদানের পর Application Type পরিবর্তন করা যাবে না। তবে আবেদনকারী প্রয়োজনে দুবার তাঁর মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/ডেন্টাল ইউনিটের পছন্দক্রম পরিবর্তন করতে পারবেন।
৪. Question Language অংশে আবেদনকারী বাংলা অথবা ইংরেজি যে মাধ্যমের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, তাঁরা ড্রপ ডাউন বক্স থেকে সিলেক্ট করবেন।
৫. পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এবং পার্বত্য জেলাব্যতীত অন্যান্য জেলাগুলোর উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে Tribal of Hilltracts/Non-Tribal of Hilltracts/Tribal out of Hilltracts অপশনে ক্লিক করতে হবে।
আবেদন ফি
১০০০ টাকা (টেলিটক প্রিপেইড নম্বর থেকে ভর্তি পরীক্ষার ফি দিতে হবে)।
আবেদন ফি জমাদানের পদ্ধতি
টেলিটকের প্রিপেইড মুঠোফোর Message অপশনে গিয়ে MBBSBDS লিখে, স্পেস দিয়ে User ID লিখে 16222 নম্বরে SMS প্রেরণ করতে হবে। ফিরতি SMS–এ একটি PIN, প্রার্থীর নাম এবং পরীক্ষার ফি কেটে রাখার তথ্য দিয়ে সম্মতি চাওয়া হবে।
সম্মতি দেওয়ার জন্য Message অপশনে গিয়ে MBBSBDS লিখে, স্পেস দিয়ে YES লিখে স্পেস দিয়ে PIN লিখে স্পেস দিয়ে পছন্দের সর্বোচ্চ চারটি Centre Code দিয়ে লিখে 16222 নম্বরে SMS প্রেরণ করতে হবে।
PIN নম্বরটি সঠিকভাবে লেখা হলে উক্ত টেলিটকের প্রিপেইড মুঠোফোন থেকে পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০০ টাকা কেটে রাখা হবে এবং প্রার্থীকে ফিরতি SMS এ পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম জানিয়ে একটি User ID ও Password দেওয়া হবে।
পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা
১. ৭ ডিসেম্বর থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে।
২. পরীক্ষার্থীকে বল পয়েন্ট কলম ও রঙিন প্রবেশপত্র এবং এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার রেজিস্ট্রশন কার্ড নিয়ে পরীক্ষার হলে আসতে হবে।
৩. পরীক্ষার হলে মুঠোফোন, কোনো ধরনের ডিজিটাল ডিভাইস, ক্যালকুলেটর, হাতঘড়ি বা পকেটঘড়ি নিয়ে প্রবেশ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।
৪. সরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজ/ইউনিটগুলোতে ভর্তির জন্য সাধারণ আসন এবং সংরক্ষিত আসনগুলোতে প্রার্থীর জাতীয় মেধা ও পছন্দক্রম অনুসারে আসন বণ্টন করা হবে। সংরক্ষিত আসনগুলো ও নিজ নিজ শ্রেণির দাবিদারদের মধ্য হতে মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।
৫. নির্বাচিত প্রার্থীর অর্জিত মেধাক্রম এবং কলেজ পছন্দের ভিত্তিতে প্রার্থী কোনো কলেজে ভর্তি হবেন, তা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হবে।
৬. স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে হতে পরীক্ষার ফলাফল জানা যাবে।
পরীক্ষার পদ্ধতি
এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা ১০০ নম্বরের বহুনির্বাচনী (এমসিকিউ ১০০ প্রশ্নে) প্রশ্নে পরীক্ষা এইচএসসি বা সমমান সিলেবাস অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। ১০০ নম্বরের মধ্যে
জীববিজ্ঞান: ৩০
রসায়ন: ২৫
পদার্থবিজ্ঞান: ১৫
ইংরেজি: ১৫
সাধারণ জ্ঞান, প্রবণতা ও মানবিক গুণাবলি: ১৫।
প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। পাস নম্বর ৪০।
মেধাতালিকা নির্ধারণ
এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার জিপিএ মিলিয়ে মোট ১০০ নম্বর নির্ধারণ করা হবে।
(ক) এসএসসির জিপিএর–৮ গুণ = ৪০।
(খ) এইচএসসির জিপিএর ১২ গুণ = ৬০।
লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে এই দুইয়ের যোগফলেই মেধাতালিকা চূড়ান্ত হবে।
২০২৪ সালের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মোট নম্বর থেকে ৩ নম্বর এবং গত শিক্ষাবর্ষে কোনো সরকারি মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজে ভর্তি থাকা প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৫ নম্বর কেটে মেধাতালিকা করা হবে।
আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ
অনলাইনে আবেদন শুরু ১১ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।
অনলাইনে আবেদন শেষ: ২১ নভেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার) রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।
ফি জমাদানের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর ২০২৫ (শনিবার) রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।
প্রবেশপত্র ডাউনলোড: ৭ থেকে ৯ ডিসেম্বর (রোববার-মঙ্গলবার)।
হাজিরা সিট ডাউনলোড: ৯ থেকে ১০ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার-বুধবার)।
ভর্তি পরীক্ষা: ১২ ডিসেম্বর (শুক্রবার) সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা ১৫ মিনিট।
