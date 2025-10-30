সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৪৮
‘দই মই’ অর্থনীতি–‘ক্লাউড সিডিং’–পিএস মাহসুদ ও বুরেভেসতনিক কী
বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো:
১. ‘দই মই (Doi Moi)’ অর্থনৈতিক সংস্কারপ্রক্রিয়া কোন দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত?
ক. লাওস
খ. ভিয়েতনাম
গ. কম্বোডিয়া
ঘ. উত্তর কোরিয়া
উত্তর: খ. ভিয়েতনাম
২. কৃত্রিমভাবে বৃষ্টিপাত ঘটানোর পদ্ধতি ‘ক্লাউড সিডিং’–এর জনক হিসেবে পরিচিত—
ক. লয়েড অগাস্টাস
খ. রোনাল্ড ব্রেসলো
গ. ভিনসেন্ট শেফার
ঘ. ক্লাউস শোয়াব
উত্তর: গ. ভিনসেন্ট শেফার
৩. সম্প্রতি কোন শতবর্ষী প্যাডেল স্টিমার ঢাকা-বরিশাল রুটে ফের চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?
ক. পিএস টার্ন
খ. পিএস লেপচা
গ. পিএস অস্ট্রিচ
ঘ. পিএস মাহসুদ
উত্তর: ঘ. পিএস মাহসুদ
৪. বাংলাদেশি আলোকচিত্রী ও মানবাধিকার কর্মী শহিদুল আলমকে ইসরায়েলের কোন কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল?
ক. আয়ালন
খ. নিৎজান
গ. কেৎজিয়েত
ঘ. হেরমন
উত্তর: গ. কেৎজিয়েত
৫. দক্ষিণ–পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোট ASEAN-এর ১১তম সদস্যদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—
ক. পূর্ব তিমুর
খ. ব্রুনেই
গ. লাওস
ঘ. বাংলাদেশ
উত্তর: ক. পূর্ব তিমুর
৬. ঐতিহাসিক সীমান্ত বিরোধ মেটাতে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়—
ক. ১৫ অক্টোবর ২০২৫
খ. ১৮ অক্টোবর ২০২৫
গ. ২২ অক্টোবর ২০২৫
ঘ. ২৬ অক্টোবর ২০২৫
উত্তর: ঘ. ২৬ অক্টোবর ২০২৫
৭. সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় কততম আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে?
ক. ৩৯তম
খ. ৪৪তম
গ. ৪৭তম
ঘ. ৫০তম
উত্তর: গ. ৪৭তম (২৬-২৮ অক্টোবর ২০২৫)
৮. ২০২৫ সালের APEC শীর্ষ সম্মেলন কোন দেশে অনুষ্ঠিত হবে?
ক. দক্ষিণ কোরিয়া
খ. সিঙ্গাপুর
গ. মালয়েশিয়া
ঘ. চীন
উত্তর: ক. দক্ষিণ কোরিয়া (৩১ অক্টোবর–১ নভেম্বর)
৯. বিনিয়োগ ঝুঁকি ও সহনশীলতা সূচকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান—
ক. ১৬২তম
খ. ১৭৫তম
গ. ১৮৭তম
ঘ. ১৯৩তম
উত্তর: ঘ. ১৯৩তম
১০. সম্প্রতি আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় ‘মোন্থা’র নামকরণ করেছে কোন দেশ?
ক. ফিলিপাইন
খ. থাইল্যান্ড
গ. মিয়ানমার
ঘ. ইন্দোনেশিয়া
উত্তর: খ. থাইল্যান্ড (‘মোন্থা’ অর্থ সুগন্ধি ফুল)
১১. ‘UN House in Bangladesh’ কোথায় অবস্থিত?
ক. বগুড়া, রাজশাহী
খ. কক্সবাজার, চট্টগ্রাম
গ. গুলশান, ঢাকা
ঘ. আগারগাঁও, ঢাকা
উত্তর: গ. গুলশান, ঢাকা
১২. রাশিয়ার তৈরি কার্যত ‘বিশ্বের যেকোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে সক্ষম’ ক্ষেপণাস্ত্র—
ক. বুরেভেসতনিক
খ. টোপল-এম
গ. স্টর্ম শ্যাডো
ঘ. কোবরা
উত্তর: ক. বুরেভেসতনিক
১৩. ‘মেলোনি ডকট্রিন’ প্রণয়ন করেছে কোন ইউরোপীয় দেশ?
ক. ফ্রান্স
খ. ইতালি
গ. জার্মানি
ঘ. সুইজারল্যান্ড
উত্তর: খ. ইতালি (ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি প্রস্তাবিত)
১৪. ChatGPT–এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Chatting Global Protocol Tool
খ. Chat Generative Process Transformer
গ. Common Generative Pre-trained Text
ঘ. Chat Generative Pre-trained Transformer
উত্তর: ঘ. Chat Generative Pre-trained Transformer
১৫. প্রতিবছর জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়—
ক. ২০ অক্টোবর
খ. ২১ অক্টোবর
গ. ২৪ অক্টোবর
ঘ. ২৫ অক্টোবর
উত্তর: গ. ২৪ অক্টোবর