সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন–৫৪
ডাচ ডিজিজ–জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস–প্যারাট্রুপার কী
বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এমসিকিউ প্রশ্ন আসে। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো।
১. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সর্বাধিক পতাকা হাতে প্যারাস্যুটিং প্রদর্শনীতে কতজন প্যারাট্রুপার অংশগ্রহণ করেন?
ক. ৫২ জন
খ. ৫৪ জন
গ. ৫৫ জন
ঘ. ৬০ জন
উত্তর: খ. ৫৪ জন (অংশগ্রহণকারী দলের নাম ‘টিম বাংলাদেশ’)
২. বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান ২১০০ (BDP 2100)–এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি বিবেচনায় দেশকে মোট কয়টি হটস্পটে বিভক্ত করা হয়েছে?
ক. ৪টি
খ. ৬টি
গ. ১০টি
ঘ. ১২টি
উত্তর: খ. ৬টি
৩. বাংলাদেশের প্রথম স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটেড) জ্বালানি বিপণন ডিপোর কার্যক্রম শুরু হয়েছে কোন জেলায়?
ক. চট্টগ্রাম
খ. বাগেরহাট
গ. চাঁদপুর
ঘ. কুমিল্লা
উত্তর: ঘ. কুমিল্লা (কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায়)
৪. কপ৩০–এর স্লোগান—
ক. Global Floresta
খ. Nascer do sol
গ. Global Mutirão
ঘ. Global Relâmpago
উত্তর: গ. Global Mutirão (বিশ্বব্যাপী সম্মিলিত প্রচেষ্টা)
৫. বিশ্বের সর্ববৃহৎ তেলের রিজার্ভ রয়েছে কোন দেশে?
ক. সৌদি আরব
খ. রাশিয়া
গ. যুক্তরাষ্ট্র
ঘ. ভেনেজুয়েলা
উত্তর: ঘ. ভেনেজুয়েলা
৬. ‘ডাচ ডিজিজ’ (Dutch Disease) ধারণাটি নিচের কোন ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত?
ক. অর্থনীতি
খ. পরিবেশবিজ্ঞান
গ. চিকিৎসাবিজ্ঞান
ঘ. কৃষিবিদ্যা
উত্তর: ক. অর্থনীতি
৭. র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (RSF) কোন দেশের আধা সামরিক বাহিনী?
ক. সুদান
খ. দক্ষিণ সুদান
গ. রুয়ান্ডা
ঘ. নাইজেরিয়া
উত্তর: ক. সুদান
৮. ‘আবেই’ অঞ্চলটি কোন দুটি দেশের মধ্যে বিতর্কিত এলাকা?
ক. ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া
খ. সুদান ও দক্ষিণ সুদান
গ. চাদ ও লিবিয়া
ঘ. কেনিয়া ও সোমালিয়া
উত্তর: খ. সুদান ও দক্ষিণ সুদান
৯. বর্তমানে সুদান ও দক্ষিণ সুদানের বিরোধপূর্ণ ‘আবেই’ সীমান্তে জাতিসংঘ পরিচালিত শান্তিরক্ষা মিশন—
ক. UNMAID
খ. UNITAMS
গ. UNISFA
ঘ. MINUSCA
উত্তর : গ. UNISFA (United Nations Interim Security Force for Abyei)
১০. বর্তমানে জাতিসংঘের অধীনে মোট কয়টি শান্তিরক্ষা মিশন কার্যকর রয়েছে?
ক. ৭টি
খ. ৯টি
গ. ১১টি
ঘ. ১৪টি
উত্তর: গ. ১১টি
১১. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী শীর্ষ দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান (৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত)—
ক. প্রথম
খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয়
ঘ. চতুর্থ
উত্তর: গ. তৃতীয়
১২. আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস কবে পালিত হয়?
ক. ২৯ মে
খ. ২১ সেপ্টেম্বর
গ. ২৪ সেপ্টেম্বর
ঘ. ১০ নভেম্বর
উত্তর: ক. ২৯ মে
১৩. বর্তমানে জাতিসংঘে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র কয়টি?
ক. ১টি
খ. ২টি
গ. ৩টি
ঘ. ৪টি
উত্তর: খ. ২টি (Holy See ও State of Palestine)
১৪. ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’–এর রূপরেখা তৈরি করেছে—
ক. সংবিধান সংস্কার কমিশন
খ. নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন
গ. উপদেষ্টা পরিষদ
ঘ. জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
উত্তর: ঘ. জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
১৫. ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ—
ক. আলজেরিয়া
খ. লেবানন
গ. ইরাক
ঘ. মিসর
উত্তর: ক. আলজেরিয়া