নেসকোতে চুক্তিতে নিয়োগ, আবেদনের বয়স ৪৫–৬০ বছর

নেসকোতে চুক্তিতে নিয়োগ, আবেদনের বয়স ৪৫–৬০ বছর
নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসি (নেসকো)-তে নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) পদে পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৩ বছর মেয়াদি চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে, যা সর্বোচ্চ বয়স ৬৫ বছর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য। আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ এপ্রিল ২০২৬। আগে আবেদনকারীদের পুনরায় আবেদন করতে হবে না।
চাকরির বিবরণ–
পদের নাম: নির্বাহী পরিচালক (অর্থ)
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন্যান্স/অ্যাকাউন্টিংয়ে এমবিএ/এম কম। এসিএ/এসিএমএ থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। সিজিপিএ ৩.৫ (৫.০০ স্কেলে) অথবা ২.৫ (৪ স্কেলে)।
সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ১৮ বছর (৩ বছর সিনিয়র পদে) বা রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিতে ১৮ বছর (ডিজিএম বা সমমান) বা বেসরকারি খাতে ১৮ বছরের (বিদ্যুৎ খাতে সিনিয়র পদে) অভিজ্ঞতা।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
১,৪৯,০০০ টাকা। বাড়িভাড়া মূল বেতনের ৪০% এবং বছরে ২টি উৎসব ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা।
বয়স
২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ন্যূনতম ৪৫ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৬০ বছর।
নিয়োগের মেয়াদ
প্রাথমিকভাবে ৩ বছর। সর্বোচ্চ বয়স ৬৫ বছর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য (যোগ্যতার ভিত্তিতে)।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদেন করতে হবে।
আবেদন ফি
২০০০ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ১২ মার্চ ২০২৬ (সকাল ৯টা)
আবেদন শেষ: ১৬ এপ্রিল ২০২৬ (বিকেল ৫টা)