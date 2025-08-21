বেসরকারি ব্যাংক চাকরির সুযোগ
বেসরকারি যমুনা ব্যাংক পিএলসি প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে। দেশের শীর্ষস্থানীয় এই বাণিজ্যিক ব্যাংকটি একজন গতিশীল ও দূরদর্শী প্রধান মানবসম্পদ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে খুঁজছে, যিনি ব্যাংককে কৌশলগত মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দেবেন।
মূল দায়িত্বগুলো
কৌশলগত নেতৃত্ব: ব্যাংক এইচআর, প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেওয়া, যা ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যাংক, পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে মানবসম্পদ, জনবল পরিকল্পনা, উত্তরাধিকার পরিকল্পনা এবং সাংগঠনিক কাঠামো–সম্পর্কিত কৌশলগত উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা। ব্যাংকব্যাপী সব অপারেশন (যেমন: অ্যাকাউন্ট সার্ভিস, কার্ড অপারেশন, শাখা প্রশাসন এবং ক্রেডিট প্রক্রিয়াকরণ) এর সেন্ট্রালাইজেশন চালনা করা, যা দক্ষতা, কার্যকারিতা এবং উচ্চতর মানবসম্পদ গুণগত মান নিশ্চিত করবে।
মানবসম্পদ ও প্রতিভা কৌশল—
সম্পূর্ণ এইচআর নিয়োগ, কর্মক্ষমতা ব্যবস্থাপনা, ক্ষতিপূরণ ও সুবিধা, কর্মচারী সম্পর্ক এবং প্রস্থান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা।
প্রশিক্ষণ ও সাংগঠনিক উন্নয়ন—
ব্যাংক কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে এবং ভবিষ্যতে ব্যাংকিং ও ফিনটেক চাহিদা মেটাতে উদ্ভাবনী শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচি তৈরি করা। সব এইচআর ও অপারেশনাল নীতিতে বৈচিত্র্য, সমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং নৈতিকতার প্রচার করা। ব্যাংকের সংস্কৃতির মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক উন্নয়ন এবং কর্মচারী ব্র্যান্ডিং উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়া।
শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন বা প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়)। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবিধান, BSEC আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান।
অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা
ক্রমবিকাশমান নেতৃত্ব পদে কমপক্ষে ১৫ বছরের প্রগতিশীল অভিজ্ঞতা, যার মধ্যে কমপক্ষে ৫ বছর সিনিয়র এইচআর ও প্রশাসন পদে ব্যাংকিং খাতে থাকতে হবে। ডিজিটাল রূপান্তর এবং আধুনিক এইচআর পদ্ধতির বাস্তবায়নে প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড।
আবেদনের বয়সসীমা: ৪৫-৫২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা একটি সাম্প্রতিক পাসপোর্ট আকারের ছবি, সম্পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত (সর্বোচ্চ ১০ এমবি) এবং একটি কাভার লেটারসহ তাঁদের আবেদন [email protected] অথবা [email protected] ঠিকানায় ৩১ আগস্ট, ২০২৫ এর মধ্যে পাঠাতে পারবেন।