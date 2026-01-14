ক্যারিয়ারে দ্রুত উন্নতি চান, ৭০-২০-১০ মডেল শিখে নিন

ক্যারিয়ারে দ্রুত উন্নতি চান, ৭০-২০-১০ মডেল শিখে নিন
কর্মজগতে দ্রুত পদোন্নতি কে না চায়? কিন্তু প্রচুর কোর্স বা সার্টিফিকেটই সফলতার সেরা পথ নয়। গবেষকেরা বলছেন, আসল উন্নতি আসে বাস্তব অভিজ্ঞতা, পরামর্শ ও সীমিত প্রশিক্ষণের সঠিক সমন্বয় থেকেও।
৭০-২০-১০ সূত্রের তিনটি স্তর
৭০-২০-১০ সূত্র হলো একটি জনপ্রিয় ক্যারিয়ার উন্নয়ন ও শেখার মডেল, যা বলে আপনি যেভাবে সবচেয়ে কার্যকরভাবে শিখবেন ও পেশাগতভাবে বেড়ে উঠবেন। মাইকেল লোমবার্দো ও রবার্ট আইচিঙ্গার কর্তৃক ১৯৯০-এর দশকে তৈরি ৭০-২০-১০ সূত্র এই ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে। এই সূত্র অনুযায়ী পেশাগত উন্নয়নের তিনটি মূল স্তর রয়েছে:
১. ৭০% বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা: প্রকল্প গ্রহণ, সমস্যা সমাধান, ছোট দল নেতৃত্ব, নতুন দায়িত্ব নেওয়া। এটাই ক্যারিয়ারের মূল চালিকা শক্তি।
২. ২০% পরামর্শ ও ফিডব্যাক: সিনিয়রদের কাছ থেকে শ্যাডো করা, নিয়মিত ফিডব্যাক নেওয়া, সহকর্মীর সঙ্গে শিখন। এটি তাড়াতাড়ি দক্ষতা বৃদ্ধির এক্সেল রোল।
৩. ১০% প্রশিক্ষণ ও কোর্স: ওয়ার্কশপ, অনলাইন সার্টিফিকেট, পড়াশোনা, ওয়েবিনার। এটি মৌলিক জ্ঞান দেয়, কিন্তু ৭০% এবং ২০% ছাড়া কার্যকর হয় না।
৭০-২০-১০ সূত্র ব্যবহার করার সহজ উপায়
– প্রতি সপ্তাহে একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ গ্রহণ করুন (৭০%)।
– একজন মেন্টর বা সহকর্মীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করুন (২০%)।
– ৩০-৬০ মিনিটের কোর্স বা পড়াশোনা করুন (১০%)।
যাদের জন্য সবচেয়ে উপকারী
নবীন পেশাজীবীদের জন্য সূত্রটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর। এ ছাড়া দ্রুত পদোন্নতি চাওয়া কর্মচারী এবং নেতৃত্ব বিকাশ করতে চাওয়া ম্যানেজার বা টিমের সদস্যরাও অনুসরণ করতে পারেন এই নিয়ম।
কোর্স শেখায় কী করতে হবে, ফিডব্যাক শেখায় কীভাবে ভালো করতে হবে, আর অভিজ্ঞতা শেখায় আপনি কে হচ্ছেন। এই তিনের সমন্বয়ই তৈরি করে আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা—যা একজনকে পদোন্নতির যোগ্য করে তোলে। এই সূত্র দেখাচ্ছে, সার্টিফিকেট নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা, পরামর্শ ও লক্ষ্যভিত্তিক শেখা হলো দ্রুত ক্যারিয়ার উন্নতির সঠিক পথ। তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া টুডে