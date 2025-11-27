বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি-টেকটোনিক প্লেট–হায়লি গুব্বি কী

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৫১
বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি-টেকটোনিক প্লেট–হায়লি গুব্বি কী
বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো।
১. বাংলাদেশের সঙ্গে বর্তমানে কয়টি দেশের বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে?
ক. ১টি
খ. ২টি
গ. ৩টি
ঘ. ৪টি
উত্তর: খ. ২টি (ভারত ও থাইল্যান্ড; সূত্র: বিবিসি বাংলা)
২. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?
ক. ২০০৩ সালে
খ. ২০০৯ সালে
গ. ২০১৩ সালে
ঘ. ২০১৫ সালে
উত্তর: গ. ২০১৩ সালে (২০১৬ সালে সংশোধিত)
৩. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সব কটি মৌলিক কনভেনশন অনুমোদনকারী প্রথম এশীয় দেশ কোনটি?
ক. ভিয়েতনাম
খ. শ্রীলঙ্কা
গ. বাংলাদেশ
ঘ. ফিলিপাইন
উত্তর: গ. বাংলাদেশ (আইএলওর মৌলিক কনভেনশন মোট ১০টি)
৪. সম্প্রতি বাংলাদেশ অনুমোদিত ৩টি আইএলও কনভেনশনের অন্তর্ভুক্ত নয় নিচের কোনটি?
ক. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কনভেনশন (নম্বর ১৫৫)
খ. কর্মসংস্থান নীতিমালা কনভেনশন (নম্বর ১২২)
গ. নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রচারণামূলক কাঠামো কনভেনশন (নম্বর ১৮৭)
ঘ. সহিংসতা ও হয়রানি নিরসনসংক্রান্ত কনভেনশন (নম্বর ১৯০)
উত্তর: খ. কর্মসংস্থান নীতিমালা কনভেনশন (নম্বর ১২২)
৫. গণভোট অধ্যাদেশ-২০২৫ জারি করা হয় কবে?
ক. ২৫ নভেম্বর ২০২৫
খ. ২২ নভেম্বর ২০২৫
গ. ২৭ নভেম্বর ২০২৫
ঘ. ২৪ নভেম্বর ২০২৫
উত্তর: ক. ২৫ নভেম্বর ২০২৫
৬. সম্প্রতি (২১ নভেম্বর ২০২৫) নরসিংদীতে উৎপন্ন ভূমিকম্পের মাত্রা কত ছিল?
ক. ৪.৭
খ. ৫.৩
গ. ৫.৭
ঘ. ৫.৫
উত্তর: গ. ৫.৭ (উৎপত্তিস্থল: নরসিংদীর মাধবদী উপজেলা)
৭. বাংলাদেশের আশপাশে অবস্থিত প্রধান টেকটোনিক প্লেটগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি?
ক. ইউরেশীয় প্লেট
খ. বার্মা প্লেট
গ. ভারতীয় প্লেট
ঘ. প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট
উত্তর: ঘ. প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট
৮. রিখটার স্কেলে প্রতিটি সম্পূর্ণ সংখ্যার বৃদ্ধিতে নির্গত শক্তির পরিমাণ প্রায় কত গুণ বাড়ে?
ক. ২ গুণ
খ. ১০ গুণ
গ. ৩১.৬ গুণ
ঘ. ১০০ গুণ
উত্তর: গ. ৩১.৬ গুণ (রিখটার স্কেলে প্রতিটি সম্পূর্ণ সংখ্যার বৃদ্ধি ভূমিকম্পের কম্পনমাত্রায় ১০ গুণ বেড়ে যায় এবং সেটার ধ্বংসাত্মক শক্তি বাড়ে ৩১ দশমিক ৬ গুণ।)
৯. রিখটার স্কেল কেমন?
ক. রৈখিক স্কেল
খ. আপেক্ষিক স্কেল
গ. অ্যাবসোলিউট স্কেল
ঘ. লগারিদমিক স্কেল
উত্তর: ঘ. লগারিদমিক স্কেল
১০. মহিসঞ্চরণ তত্ত্বের (Continental Drift Theory) প্রবক্তা কে?
ক. ফ্রেড হয়েল
খ. ফ্রেডরিক ভাইন
গ. ডব্লিউ জে মর্গান
ঘ. আলফ্রেড ভেগেনার
উত্তর: ঘ. আলফ্রেড ভেগেনার
১১. বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নগরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান কততম?
ক. ১ম
খ. ২য়
গ. ৩য়
ঘ. ৪র্থ
উত্তর: খ. ২য় (২০২৫ সালে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নগর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা। এরপরই ঢাকার অবস্থান।)
১২. ‘হায়লি গুব্বি’ আগ্নেয়গিরি কোন দেশে অবস্থিত?
ক. কেনিয়া
খ. তানজানিয়া
গ. সিয়েরা লিওন
ঘ. ইথিওপিয়া
উত্তর: ঘ. ইথিওপিয়া
১৩. ২০২৫ সালের কেমব্রিজ ডিকশনারির নির্বাচিত বর্ষসেরা শব্দ কোনটি?
ক. Paranoid
খ. Biohacking
গ. Parasocial
ঘ. Climavore
উত্তর: গ. Parasocial
১৪. আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের ৯৩তম সাধারণ অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে?
ক. মারাক্কেশ, মরক্কো
খ. রোম, ইতালি
গ. ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া
ঘ. গ্লাসগো, যুক্তরাজ্য
উত্তর: ক. মারাক্কেশ, মরক্কো (২৪-২৭ নভেম্বর ২০২৫)
১৫. চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া চরে টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য ডেনমার্কের এপিএম টার্মিনালসের সঙ্গে বন্দর কর্তৃপক্ষের কত বছর মেয়াদি চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে?
ক. ২৫ বছর
খ. ৩৩ বছর
গ. ৩৭ বছর
ঘ. ৪০ বছর
উত্তর: খ. ৩৩ বছর (নির্মাণে ৩ বছর, পরিচালনায় ৩০ বছর)