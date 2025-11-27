পরামর্শ

সপ্তাহের চাকরির প্রশ্ন-৫১

বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি-টেকটোনিক প্লেট–হায়লি গুব্বি কী

বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসে এমসিকিউ প্রশ্ন। পরীক্ষার্থীদের চর্চার সুবিধার জন্য প্রথম আলোর এ আয়োজন। সপ্তাহের আলোচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যেসব বিষয় চাকরির পরীক্ষায় আসার মতো, সেগুলো পরীক্ষার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো।

লেখা:
নওশিন সাদিয়া
ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। ছবিটি স্যাটেলাইটে থেকে ধারণ করাছবি: রয়টার্স

১. বাংলাদেশের সঙ্গে বর্তমানে কয়টি দেশের বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে?

ক. ১টি

খ. ২টি

গ. ৩টি

ঘ. ৪টি

উত্তর: খ. ২টি (ভারত ও থাইল্যান্ড; সূত্র: বিবিসি বাংলা)

২. বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কত সালে?

ক. ২০০৩ সালে

খ. ২০০৯ সালে

গ. ২০১৩ সালে

ঘ. ২০১৫ সালে

উত্তর: গ. ২০১৩ সালে (২০১৬ সালে সংশোধিত)

৩. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সব কটি মৌলিক কনভেনশন অনুমোদনকারী প্রথম এশীয় দেশ কোনটি?

ক. ভিয়েতনাম

খ. শ্রীলঙ্কা

গ. বাংলাদেশ

ঘ. ফিলিপাইন

উত্তর: গ. বাংলাদেশ (আইএলওর মৌলিক কনভেনশন মোট ১০টি)

৪. সম্প্রতি বাংলাদেশ অনুমোদিত ৩টি আইএলও কনভেনশনের অন্তর্ভুক্ত নয় নিচের কোনটি?

ক. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য কনভেনশন (নম্বর ১৫৫)

খ. কর্মসংস্থান নীতিমালা কনভেনশন (নম্বর ১২২)

গ. নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রচারণামূলক কাঠামো কনভেনশন (নম্বর ১৮৭)

ঘ. সহিংসতা ও হয়রানি নিরসনসংক্রান্ত কনভেনশন (নম্বর ১৯০)

উত্তর: খ. কর্মসংস্থান নীতিমালা কনভেনশন (নম্বর ১২২)

৫. গণভোট অধ্যাদেশ-২০২৫ জারি করা হয় কবে?

ক. ২৫ নভেম্বর ২০২৫

খ. ২২ নভেম্বর ২০২৫

গ. ২৭ নভেম্বর ২০২৫

ঘ. ২৪ নভেম্বর ২০২৫

উত্তর: ক. ২৫ নভেম্বর ২০২৫

৬. সম্প্রতি (২১ নভেম্বর ২০২৫) নরসিংদীতে উৎপন্ন ভূমিকম্পের মাত্রা কত ছিল?

ক. ৪.৭

খ. ৫.৩

গ. ৫.৭

ঘ. ৫.৫

উত্তর: গ. ৫.৭ (উৎপত্তিস্থল: নরসিংদীর মাধবদী উপজেলা)

৭. বাংলাদেশের আশপাশে অবস্থিত প্রধান টেকটোনিক প্লেটগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি?

ক. ইউরেশীয় প্লেট

খ. বার্মা প্লেট

গ. ভারতীয় প্লেট

ঘ. প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট

উত্তর: ঘ. প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট

৮. রিখটার স্কেলে প্রতিটি সম্পূর্ণ সংখ্যার বৃদ্ধিতে নির্গত শক্তির পরিমাণ প্রায় কত গুণ বাড়ে?

ক. ২ গুণ

খ. ১০ গুণ

গ. ৩১.৬ গুণ

ঘ. ১০০ গুণ

উত্তর: গ. ৩১.৬ গুণ (রিখটার স্কেলে প্রতিটি সম্পূর্ণ সংখ্যার বৃদ্ধি ভূমিকম্পের কম্পনমাত্রায় ১০ গুণ বেড়ে যায় এবং সেটার ধ্বংসাত্মক শক্তি বাড়ে ৩১ দশমিক ৬ গুণ।)

৯. রিখটার স্কেল কেমন?

ক. রৈখিক স্কেল

খ. আপেক্ষিক স্কেল

গ. অ্যাবসোলিউট স্কেল

ঘ. লগারিদমিক স্কেল

উত্তর: ঘ. লগারিদমিক স্কেল

১০. মহিসঞ্চরণ তত্ত্বের (Continental Drift Theory) প্রবক্তা কে?

ক. ফ্রেড হয়েল

খ. ফ্রেডরিক ভাইন

গ. ডব্লিউ জে মর্গান

ঘ. আলফ্রেড ভেগেনার

উত্তর: ঘ. আলফ্রেড ভেগেনার

১১. বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নগরের তালিকায় ঢাকার অবস্থান কততম?

ক. ১ম

খ. ২য়

গ. ৩য়

ঘ. ৪র্থ

উত্তর: খ. ২য় (২০২৫ সালে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নগর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা। এরপরই ঢাকার অবস্থান।)

১২. ‘হায়লি গুব্বি’ আগ্নেয়গিরি কোন দেশে অবস্থিত?

ক. কেনিয়া

খ. তানজানিয়া

গ. সিয়েরা লিওন

ঘ. ইথিওপিয়া

উত্তর: ঘ. ইথিওপিয়া

১৩. ২০২৫ সালের কেমব্রিজ ডিকশনারির নির্বাচিত বর্ষসেরা শব্দ কোনটি?

ক. Paranoid

খ. Biohacking

গ. Parasocial

ঘ. Climavore

উত্তর: গ. Parasocial

১৪. আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা ইন্টারপোলের ৯৩তম সাধারণ অধিবেশন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে?

ক. মারাক্কেশ, মরক্কো

খ. রোম, ইতালি

গ. ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

ঘ. গ্লাসগো, যুক্তরাজ্য

উত্তর: ক. মারাক্কেশ, মরক্কো (২৪-২৭ নভেম্বর ২০২৫)

১৫. চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া চরে টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য ডেনমার্কের এপিএম টার্মিনালসের সঙ্গে বন্দর কর্তৃপক্ষের কত বছর মেয়াদি চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে?

ক. ২৫ বছর

খ. ৩৩ বছর

গ. ৩৭ বছর

ঘ. ৪০ বছর

উত্তর: খ. ৩৩ বছর (নির্মাণে ৩ বছর, পরিচালনায় ৩০ বছর)

