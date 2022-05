আবেদন যেভাবে

আগ্রহী প্রার্থীদের মোটিভেশন লেটার, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের কপি, রেফারেন্সসহ সিভি [email protected] ঠিকানায় ই-মেইল করতে হবে। ই-মেইলের সাবজেক্টে ‘Application as Assistant to the Sector Counsellor’ উল্লেখ করতে হবে। নিয়োগসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এই লিংক থেকে জানা যাবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ মে ২০২২।