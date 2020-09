৯ লাখ বেতনের চাকরিতে চতুর্থ শ্রেণির শিশুর আবেদন, যে উত্তর দিয়েছিল নাসা

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার একটি পদে চাকরির জন্য আবেদন চাওয়া হয়েছিল। সেই আবেদনে সাড়াই পড়েছিল। পড়ারই কথা। ‘প্ল্যানেটারি প্রোটেকশন অফিসার’ নামের নাসার ওই পদে বার্ষিক বেতন ছয় অঙ্কের বেশি। বেতনকাঠামোর সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা তো আছেই। এ পদে চাকরির বিজ্ঞপ্তিটি আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল, কারণ নয় বছরের এক শিশু ওই পদে আবেদন করে নাসায় চিঠি লিখেছিল। নাসাও ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওই শিশুকে চিঠির উত্তরও দিয়েছিল।



নাসার মূল লক্ষ্য হলো সবার মঙ্গলের জন্য কাজ করা (Motto: For the Benefit of All)। কোনো বহির্জাগতিক জীবাণু পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেদিকে লক্ষ রাখে নাসা। এ কাজ নজরদারি করে নাসার ‘প্ল্যানেটারি প্রোটেকশন’ বিভাগ। পৃথিবীর বাইরের কোনো জীবাণু যেন পৃথিবীতে এসে কিছু করতে না পারে, এ জন্য কাজ করে নাসার এই বিভাগ। এ বিভাগে কাজ করার জন্য ২০১৭ সালের জুলাই মাসে একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তিতে বেশ উচ্চতর ডিগ্রিধারী ও যোগ্যতাসম্পন্ন (পৃথিবী সুরক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে জানাশোনা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে) লোকদের আহ্বান করা হয়েছিল। এ জন্য মাসে বেতন ১০ হাজার ৫৮৩ ডলারের বেশি। টাকায় এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৯ লাখ ১০ হাজার ১৬৬ টাকার বেশি।