ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে চাকরি
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে মোট পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. ফ্যাকাল্টি: স্কুল অব লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস
বিভাগ: ইংরেজি ও আধুনিক ভাষা বিভাগ
পদগুলোর নাম: অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক (এ) ও প্রভাষক (বি)।
২. ফ্যাকাল্টি: স্কুল অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেস
বিভাগ: জীববিজ্ঞান বিভাগ
পদগুলোর নাম: সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক (বি)
বিভাগ: পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগ
পদগুলোর নাম: প্রভাষক (এ) ও প্রভাষক (বি)
বিভাগ: ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পদগুলোর নাম: প্রভাষক (এ) ও প্রভাষক (বি)
অন্যান্য বিভাগ: ক্যারিয়ার গাইডেন্স, প্লেসমেন্ট ও অ্যালামনাই রিলেশনস কার্যালয়
পদগুলোর নাম: সহকারী পরিচালক ও সহকারী ক্যারিয়ার কাউন্সেলর।
আবেদনের নিয়ম
এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১০ অক্টোবর ২০২৬
আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে বিস্তারিত তথ্য জেনে আবেদন করতে পারবেন।