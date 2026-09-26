নিয়োগ

ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে চাকরি

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
চাকরিপ্রতীকী ছবি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে মোট পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. ফ্যাকাল্টি: স্কুল অব লিবারেল আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস

বিভাগ: ইংরেজি ও আধুনিক ভাষা বিভাগ

পদগুলোর নাম: অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক (এ) ও প্রভাষক (বি)।

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২. ফ্যাকাল্টি: স্কুল অব এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেস

বিভাগ: জীববিজ্ঞান বিভাগ

পদগুলোর নাম: সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক (বি)

বিভাগ: পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগ

পদগুলোর নাম: প্রভাষক (এ) ও প্রভাষক (বি)

বিভাগ: ব্যবস্থাপনা বিভাগ

পদগুলোর নাম: প্রভাষক (এ) ও প্রভাষক (বি)

অন্যান্য বিভাগ: ক্যারিয়ার গাইডেন্স, প্লেসমেন্ট ও অ্যালামনাই রিলেশনস কার্যালয়

পদগুলোর নাম: সহকারী পরিচালক ও সহকারী ক্যারিয়ার কাউন্সেলর।

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আবেদনের নিয়ম

এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১০ অক্টোবর ২০২৬

আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে বিস্তারিত তথ্য জেনে আবেদন করতে পারবেন।

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