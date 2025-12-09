নিয়োগ

শাবিপ্রবিতে ৬ পদে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ফাইল ছবি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষকসহ ছয়টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৯ম থেকে ১৫তম গ্রেডের এসব পদে আবেদন করতে হবে অনলাইনে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম: প্রভাষক

দপ্তর/বিভাগ: ওশানোগ্রাফি

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

পদের নাম: সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

দপ্তর/বিভাগ: রেজিস্ট্রার দপ্তর

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড–১০)

আরও পড়ুন

সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৪৫

পদের নাম: টেকনোলজিস্ট

দপ্তর/বিভাগ: ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

পদের নাম: ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

দপ্তর/বিভাগ: আইসিটি

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড–১৩)

পদের নাম: ল্যাব সহকারী

দপ্তর/বিভাগ: বায়োকেমেস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগ

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৭০০-২৩,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৫)

আরও পড়ুন

৪৬তম বিসিএস : লিখিত পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের ঘোর আপত্তি

আবেদনের নিয়ম

প্রার্থীকে career.sust.edu তে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করে প্রথমে প্রোফাইল তৈরি করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। অফলাইনে বা সরাসরি আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।

আবেদন ফি

১ নং পদের জন্য আবেদন ফি ৬০০ টাকা;

২ ও ৩ নং পদের জন্য আবেদন ফি ৫০০ টাকা;

৪ ও ৫ নং পদের জন্য আবেদন ফি ২০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৭ ডিসেম্বর, ২০২৫

বিস্তারিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে www.sust.edu পাওয়া যাবে।

আরও পড়ুন

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে ১১৫২ পদে বড় নিয়োগ, চাকরি পেতে করুন আবেদন

আরও পড়ুন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ১৮৮

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন