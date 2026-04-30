যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ১০৩ পদে চাকরি, করুন আবেদন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে অফিস সহায়ক পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। মোট পদসংখ্যা ১০৩। আবেদন শেষ হবে ১ মে ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১০৩

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বয়স: ১ মে ২০২৬ তারিখে সর্বনিম্ন ১৮ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর হতে হবে।

বেতন–ভাতা

৮,২৫০–২০,০১০ টাকা (গ্রেড–২০)

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি

সার্ভিস চার্জসহ ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শেষ: ১ মে ২০২৬, বিকেল ৫টা।

*বিস্তারিত দেখুন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (https://dyd.gov.bd/)

