ইডকলে চাকরি, বেতন ২ লাখের বেশি
জাতিসংঘের আওতাধীন গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) প্রকল্পে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ইউনিটপ্রধান নিয়োগ দেবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল)।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ইউনিটপ্রধান
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ/এমবিএ (ফাইন্যান্সে মেজর)/ বিএসসি/ এমএসসি (অর্থনীতি, উন্নয়ন অর্থনীতি, উন্নয়ন অধ্যয়ন, পরিবেশবিজ্ঞান বা পরিবেশ প্রকৌশল)-এ ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০।
কমপক্ষে ১১ বছরের কর্ম–অভিজ্ঞতা (বিশেষত ব্যাংকিং, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা জলবায়ু অর্থায়নসংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পে)।
বেতন–ভাতা
২,৪১,৯২১ টাকা
আবেদনের নিয়ম
idcol.org/home/vacancies ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৫ মার্চ ২০২৫, বিকেল ৫: ০০টা