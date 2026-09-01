মেঘনা পেট্রোলিয়ামে ১৫ পদে চাকরি, বেতন স্কেল ২২,০০০ থেকে ৫৭,৫১০ টাকা

মেঘনা পেট্রোলিয়ামে ১৫ পদে চাকরি, বেতন স্কেল ২২,০০০ থেকে ৫৭,৫১০ টাকা
মেঘনা পেট্রোলিয়াম পিএলসিতে ৬ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৫। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. সিনিয়র অ্যাকাউন্টস অফিসার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল
২৯,০০০-৫৭,৫১০ টাকা
২. সিনিয়র এইচআর অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল
২৯,০০০-৫৭,৫১০ টাকা।
৩. অপারেশন্স অফিসার
পদসংখ্যা: ৮
বেতন স্কেল
২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা
৪. অ্যাকাউন্টস অফিসার
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল
২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা
৫. অফিসার (কনফিডেনশিয়াল)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল
২৩,০০০-৫৫,৪৭০ টাকা
৬. জুনিয়র অফিসার (টেকনিক্যাল সার্ভিস)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল
২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা
আবেদনের নিয়ম
প্রার্থীগণকে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
আবেদন ফি
২২৩ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ)।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর তারিখ: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র পূরণ ও জমাদানের শেষ তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, বিকাল ৫টা।
বিস্তারিত দেখুন ঠিকানায়।