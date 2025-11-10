নিয়োগ

বাংলাদেশ ব্যাংকে খণ্ডকালীন চাকরি, বেতন ৮০,০০০ টাকা

প্রথম আলো ডেস্ক
বাংলাদেশ ব্যাংকের এ নিয়োগে আবেদনের শেষ সময় ২০ নভেম্বর ২০২৫ছবি: খালেদ সরকার

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগের লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স সেল-১ (Legal Affairs Cell) ১ জন ‘লিগ্যাল রিটেইনার’ নিয়োগ দেওয়া হবে। এ পদে চুক্তিভিত্তিক ও খণ্ডকালীন কর্মী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হবে। আবেদনের শেষ সময় ২০ নভেম্বর ২০২৫।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: লিগ্যাল রিটেইনার
পদসংখ্যা: ০১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণির (সমমানের সিজিপিএ) স্নাতক/স্নাতকোত্তর। সুপ্রিম কোর্টে মামলা পরিচালনায় কমপক্ষে ১০ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিজ্ঞানের বিধিবিধান এবং ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। বার-এট-ল অথবা আইন বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন-ভাতা: ৮০,০০০ টাকা

চুক্তির মেয়াদ

প্রাথমিকভাবে চুক্তির মেয়াদ তিন বছর। প্রয়োজনে উভয় পক্ষের আলোচনা ও সম্মতিক্রমে নবায়নযোগ্য।

আবেদনের নিয়ম

পূর্ণ জীবন বৃত্তান্তসহ আবেদনপত্র পরিচালক (এইচআরডি-১), হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যলয়, ঢাকা এই ঠিকানায় সরাসরি বা ডাকযোগে অথবা [email protected] এই ই-মেইলে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২০ নভেম্বর ২০২৫

