নিয়োগ

পানি উন্নয়ন বোর্ডে ২৮৪ পদে বড় নিয়োগ, আবেদনের সুযোগ ২দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পানি উন্নয়ন বোর্ডে ২৮৪ পদে নিয়োগের আবেদনের সুযোগ আছে আর ২দিনফাইল ছবি

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। অফিস সহায়ক পদে আগ্রহী ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রকৃত বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করেছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ২৮৪
গ্রেড: ২০
বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা
আবেদনের বয়সসীমা: কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

আবেদনের বয়সসীমা

০১–০৮–২০২৫ তারিখে আবেদনকারীর বয়স অনূর্ধ্ব ৩২ বছর হতে হবে।

আরও পড়ুন

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বড় নিয়োগ নেত্রকোনায়, পদ ১৪৩

আবেদনের প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের কেবল অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ ও দাখিল করতে হবে। পরীক্ষার ফি বাবদ অফেরতযোগ্য ৫০/– (পঞ্চাশ) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র দাখিল ও পরীক্ষার ফি প্রদানের বিস্তারিত নিয়মাবলি বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

আগামী ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার, বিকেল চারটা পর্যন্ত।

আরও পড়ুন

কমনওয়েলথ শর্ট স্টোরি প্রাইজ: ২০০০-৫০০০ শব্দের গল্প মিলবে ৩ পুরস্কার

আরও পড়ুন

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে চাকরি, পদ ৪১

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন