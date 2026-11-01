বেসরকারি সংস্থা পিসিডিতে চাকরি, পদ ২২০
বেসরকারি উন্নয়নমূলক সংস্থা প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে (পিসিডি) ৯ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ২২০। নারী প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ২২ নভেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স)
পদসংখ্যা: ১
বেতন
আলোচনা সাপেক্ষে।
২. পদের নাম: এলাকা ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ৫
বেতন
শিক্ষানবিশকালে মাসিক ৪৫,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকল্যে মাসিক ৪৭,৫৫০ টাকা।
৩. পদের নাম: এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন অফিসার
পদসংখ্যা: ১
বেতন
শিক্ষানবিশকালে মাসিক ৪০,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকল্যে মাসিক ৪৩,৮৫০ টাকা।
৪. পদের নাম: শাখা ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ২৮
বেতন
শিক্ষানবিশকালে মাসিক ৩৮,০০০–৪০,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকল্যে মাসিক ৪৩,০০০ টাকা।
৫. পদের নাম: অডিট অফিসার
পদসংখ্যা: ১০
বেতন
শিক্ষানবিশকালে মাসিক ৩০,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকল্যে মাসিক ৩৩,০০০ টাকা।
৬. পদের নাম: ফিল্ড সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ২০
বেতন
শিক্ষানবিশকালে মাসিক ২৮,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকল্যে মাসিক ৩৩,০০০ টাকা।
৭. পদের নাম: সিনিয়র ক্রেডিট অফিসার
পদসংখ্যা: ৬০
বেতন
শিক্ষানবিশকালে মাসিক ২৮,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকল্যে মাসিক ৩৩,০০০ টাকা।
৮. পদের নাম: ক্রেডিট অফিসার
পদসংখ্যা: ৮০
বেতন
শিক্ষানবিশকালে মাসিক ২৫,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকল্যে মাসিক ২৮,০০০ টাকা। এইচএসসি পাসের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশকালে ২০,০০০ টাকা এবং স্থায়ী হলে ২৫,০০০ টাকা।
৯. পদের নাম: হিসাবরক্ষক কাম আইটি সহকারী
পদসংখ্যা: ১৫
বেতন
শিক্ষানবিশকালে মাসিক ২২,০০০ টাকা। স্থায়ী হলে সর্বসাকুল্যে মাসিক ২৬,০০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
হাতে লেখা পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত এবং মোবাইল নম্বরসহ আবেদনপত্র নির্বাহী পরিচালক, পিসিডি, রাধানগর মক্তব মোড়, পাবনা-৬৬০০ ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।