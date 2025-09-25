বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডে ৪০ পদে নিয়োগ, গ্রেড ১৩–২০

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডে ৪০ পদে নিয়োগ, গ্রেড ১৩–২০
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের রাজস্ব খাতে বিভিন্ন গ্রেডের ৪০টি শূন্য পদে নিয়োগে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৩তম, ১৫তম, ১৬তম ও ২০তম গ্রেডভুক্ত স্থায়ী পদগুলোয় এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদন করা যাবে আগামী ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত।
পদের নাম ও বিবরণ
১. ফিল্ড সুপারভাইজার
পদসংখ্যা: ১৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক ডিগ্রি ও প্রার্থীকে কম্পিউটার জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১১,০০০–২৬,৫৯০/– টাকা (গ্রেড–১৩)
২. সাঁটলিপিকার–কাম–কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাস। তৎসহ ওয়ার্ড প্রসেসিং বা ডাটা এন্ট্রি টাইপিংয়ে গতিসম্পন্ন হতে হবে। বাংলা প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ ও ইংরেজি প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ১১,০০০–২৬,৫৯০/– টাকা (গ্রেড–১৩)
৩. মাস্টার ডায়ার
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম টেক্সটাইল সার্টিফিকেট কোর্স পাস এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তিন বছরের অভিজ্ঞতা অথবা এইচএসসি (বিজ্ঞান) ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তিন বছরের অভিজ্ঞতা অথবা এইচএসসি (বিজ্ঞান) ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা (প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রার্থীকে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণদানে সক্ষম হতে হবে)।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৭০০–২৩,৪৯০/– টাকা (গ্রেড–১৫)
৪. অফিস সহকারী–কাম–কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাস। তৎসহ ওয়ার্ড প্রসেসিং বা ডাটা এন্ট্রি টাইপিংয়ে গতিসম্পন্ন হতে হবে। বাংলা প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ১৫ শব্দ ও ইংরেজি প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০/– টাকা (গ্রেড–১৬)
৫. দক্ষ তাঁতি
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাসসহ সুতা থেকে কাপড় তৈরি পর্যন্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্যক ও বাস্তবজ্ঞান থাকতে হবে। সিএইচপিইডি, নরসিংদী ও বস্ত্র অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রার্থীকে প্রশিক্ষণার্থী ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণদানে সক্ষম হতে হবে।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৯,৩০০–২২,৪৯০/– টাকা (গ্রেড–১৬)
৬. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ১৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/– টাকা (গ্রেড–২০)
৭. সাহায্যকারী
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
গ্রেড ও বেতন স্কেল: ৮,২৫০–২০,০১০/– টাকা (গ্রেড–২০)
আবেদনের বয়সসীমা
১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর।
আবেদনের শর্তাবলি
১। চাকরির আবেদন ফরমে সব শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ করতে হবে। অন্যথা চাকরির জন্য নির্বাচিত হলে চাকরির আবেদনে উল্লিখিত সনদ ব্যতীত চাকরির আবেদনের আগে অর্জিত অন্যান্য শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকবে না।
২। সব পদের পরীক্ষা একই তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় আবেদনকারীকে একাধিক পদে আবেদন না করার পরামর্শ দেওয়া হলো।
৩। আবেদনপত্রে প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত কোনোরূপ অসত্য বিবরণ বা তথ্য বা দাখিলকৃত কাগজপত্র জাল, মিথ্যা বা ভুয়া প্রমাণিত হলে কিংবা পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হবে, এমনকি আবেদনকারী চূড়ান্তভাবে মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ওই প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। চাকরি পাওয়ার পরও যেকোনো পর্যায়ে তাঁর সনদ বা প্রদত্ত তথ্য অসত্য প্রমাণিত হলে তাঁকে চাকরি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা ও তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সব ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।
অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণসংক্রান্ত নিয়মাবলি
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি এই ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
আবেদন ফি
১। ১ থেকে ৫ নম্বর ক্রমিকের জন্য আবেদন ফি ১০০/– টাকা (টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২/– টাকাসহ মোট ১১২/– টাকা)
২। ৬ থেকে ৭ নম্বর ক্রমিকের জন্য আবেদন ফি ৫০/– টাকা (টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬/– টাকাসহ মোট ৫৬/– টাকা)
আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
১। আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, সকাল ১০টা।
২। আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ২৪ অক্টোবর, বিকেল পাঁচটা।
