বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, বেতন ১ লাখ ১৩ হাজার টাকা

বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, বেতন ১ লাখ ১৩ হাজার টাকা
বেসরকারি সংস্থা অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স স্পেশালিস্ট পদে জনবল নেবে। নিয়োগ হবে ‘ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তরে গ্রামীণ সবুজ প্রবৃদ্ধি’ প্রকল্পে। চুক্তিভিত্তিক এ নিয়োগ নভেম্বর ২০২৫ থেকে অক্টোবর ২০২৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
যোগ্যতা
অর্থনীতি, ব্যবসা বা ফাইন্যান্স বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। ব্যাংকিং, ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট বা ক্যাপিটাল মার্কেটে অন্তত ৪-৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ফাইন্যান্স, বিনিয়োগ বিশ্লেষণ, বহুপক্ষীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও জ্বালানি খাতে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন-ভাতা
মাসিক বেতন ১,১৩,১২৩ টাকা। এ ছাড়া উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, চিকিৎসা সুবিধা, গ্রুপ লাইফ ইনস্যুরেন্স, মোবাইল ও ইন্টারনেট ভাতা দেওয়া হবে।
আবেদন
একনজরে
প্রতিষ্ঠান: অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ
পদ: ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স স্পেশালিস্ট
চুক্তি: নভেম্বর ২০২৫-অক্টোবর ২০২৭
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: ১,১৩,১২৩ টাকা (সুবিধাসহ)
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫