বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে চাকরির সুযোগ
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট ডিরেক্টর (ফাইন্যান্স) পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। কর্মস্থল হবে ঢাকায় জাতীয় সদর দপ্তরে। আবেদনের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
পদের নাম: ডিরেক্টর (ফাইন্যান্স)
পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
ফাইন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমকম/এমবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে। সিএ/এসিএ/এফসিএ, এসিসিএ, সিএমএ, সিপিএ বা সমমানের পেশাগত যোগ্যতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অভিজ্ঞতা ন্যূনতম ১৫ বছর।
বয়সসীমা
৫০–৫৯ বছর; যোগ্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
বেতন–ভাতা
আলোচনা সাপেক্ষে।
নিয়োগের ধরন
চুক্তিভিত্তিক (১ বছর); সন্তোষজনক কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে মেয়াদ বাড়তে পারে।
কর্মস্থল
জাতীয় সদর দপ্তর, ঢাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
২ সেপ্টেম্বর ২০২৬
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।