নিয়োগ

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে চাকরির সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জনবল নিয়োগ দেবে।ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট ডিরেক্টর (ফাইন্যান্স) পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। কর্মস্থল হবে ঢাকায় জাতীয় সদর দপ্তরে। আবেদনের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: ডিরেক্টর (ফাইন্যান্স)

পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

ফাইন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমকম/এমবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে। সিএ/এসিএ/এফসিএ, এসিসিএ, সিএমএ, সিপিএ বা সমমানের পেশাগত যোগ্যতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অভিজ্ঞতা ন্যূনতম ১৫ বছর।

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বয়সসীমা

৫০–৫৯ বছর; যোগ্য প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।

বেতন–ভাতা

আলোচনা সাপেক্ষে।

নিয়োগের ধরন

চুক্তিভিত্তিক (১ বছর); সন্তোষজনক কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে মেয়াদ বাড়তে পারে।

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