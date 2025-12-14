সিলেট আর্মি ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে চাকরি, নেবে চতুর্থ থেকে নবম গ্রেডে
সিলেট আর্মি ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে চুতর্থ থেকে নবম গ্রেডের পাঁচটি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫।
পদের নাম ও বিবরণ—
১. সহযোগী অধ্যাপক (অর্থনীতি)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল: গ্রেড–৪
২. প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন গ্রেড: গ্রেড-৯/গ্রেড-৬/গ্রেড-৪
৩. প্রভাষক (ইংরেজি)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন গ্রেড: গ্রেড-৯
৪. প্রভাষক (সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন গ্রেড: গ্রেড-৯
৫. প্রভাষক (পরিসংখ্যান)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন গ্রেড: গ্রেড-৯
আবেদনের নিয়ম—
আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন www.aibasylhet.edu.bd/notice/ ওয়েবসাইটে।
বয়সসীমা—
সহকারী অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৫০ বছর এবং প্রভাষক পদে সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
আবেদনের শেষ তারিখ—
৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
আগ্রহী প্রার্থীগণ বিস্তারিত জানতে অথবা আবেদন করতে অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন www.aibasylhet.edu.bd/notice/ www.bdjobs.com