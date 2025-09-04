পরমাণু শক্তি কমিশন নেবে ৪১ জন, গ্রেড ৪র্থ থেকে ১৬
চতুর্থ থেকে ১৬তম গ্রেডের ৪১টি পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন। কমিশনের অধীনে দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজস্ব খাতে অস্থায়ী ভিত্তিতে এসব নিয়োগ দেওয়া হবে।
পদের নাম ও বিবরণ
১. প্রিন্সিপাল মেডিকেল অফিসার
পদের সংখ্যা: ২টি (নিউক্লিয়ার মেডিসিন)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (ডিপ্লোমা/এমএসসি/এমফিল) অর্জনের পর কমপক্ষে ৭ বছর ও এমডি/পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের পর কমপক্ষে ৫ বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫০০০০-৭১২০০/-(গ্রেড-৪র্থ)
বয়সসীমা: ৪০ বছর। বিশেষ ক্ষেত্রে ৪৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
২. সিনিয়র মেডিকেল অফিসার
পদের সংখ্যা: ৪টি (নিউক্লিয়ার মেডিসিন)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর (ডিপ্লোমা/এমএসসি/এমফিল/এমডি/পিএইচডি) ডিগ্রি অর্জনের বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা কমপক্ষে ২ বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৫৫০০-৬৭০১০/-(গ্রেড-৬ষ্ঠ)
আবেদনের বয়সসীমা: ৩৬ বছর বিশেষ ক্ষেত্রে ৩৮ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
৩. সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার
পদের সংখ্যা: ৩টি (ফিজিকস/মেডিকেল ফিজিকস অ্যাপ্লায়েড ফিজিকস/বায়োমেডিকেল ফিজিকস—২টি, কেমিস্ট্রি—১টি)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিসহ এমএস/এমফিল ডিগ্রিসহ দুই বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা এসএসসি হতে পরবর্তী পর্যায়ে কমপক্ষে তিনটি প্রথম শ্রেণি/বিভাগসহ এমএসসি ডিগ্রিসহ এমএসসি–পরবর্তী কমপক্ষে চার বছরের গবেষণাকর্মের অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৫৫০০-৬৭০১০/-(গ্রেড-৬ষ্ঠ)
বয়সসীমা: ৩৫ বছর। বিশেষ ক্ষেত্রে ৩৭ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
৪. সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
পদের সংখ্যা: ৭টি (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং—৩, ইলেকট্রিক্যাল—৪)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি/এইচএসসিতে ভালো ফলসহ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যালে প্রথম শ্রেণির ডিপ্লোমা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬০০০-৩৮৬৪০/-(গ্রেড-১০ম)
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
৫. জুনিয়র এক্সপেরিমেন্টাল অফিসার
পদের সংখ্যা: ১টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএসসিতে প্রথম শ্রেণিসহ এসএসসি ও এইচএসসির যেকোনো একটিতে প্রথম বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চার বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১২৫০০-৩০২৩০/- (গ্রেড-১১তম)
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
৬. সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট–১
পদের সংখ্যা: ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা সরকার অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম ছয় মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১০০০-২৬৫৯০/-(গ্রেড-১৩তম)
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
৭. টেকনিশিয়ান–১
পদের সংখ্যা: ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা সরকার অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম ছয় মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১০০০-২৬৫৯০/-(গ্রেড-১৩তম)
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
৮. অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদের সংখ্যা: ২টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বাণিজ্যে ২য় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১০০০-২৬৫৯০/-(গ্রেড-১৩তম)
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
৯. সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট–২
পদের সংখ্যা: ৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা সরকার অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম ছয় মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
অথবা সরকার অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম ছয় মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট কাজে চার বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৭০০-২৩৪৯০/-(গ্রেড-১৫তম)
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
১০. টেকনিশিয়ান–২
পদের সংখ্যা: ৫টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা সরকার অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম ছয় মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)। অথবা সরকার অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম ছয় মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট কাজে চার বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৭০০-২৩৪৯০/-(গ্রেড-১৫তম)
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
১১. অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট–কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদের সংখ্যা: ৭টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সরকার অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ন্যূনতম ছয় মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট কাজে চার বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
কোনো স্বীকৃত বোর্ড থেকে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর পরীক্ষায় টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ইংরেজিতে ২০ এবং বাংলায় ২০ শব্দের গতি থাকতে হবে।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৩০০-২২৪৯০/-(গ্রেড-১৬তম)
বয়সসীমা: ৩২ বছর।
আবেদনকারী প্রার্থীর প্রতি নির্দেশনা
১. নিয়োগপ্রাপ্ত হলে ঢাকাসহ ঢাকার বাইরে অবস্থিত বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের আওতাধীন আটটি ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সসে (ইনমাস) যোগদান বাধ্যতামূলক।
২. লিখিত মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণসংক্রান্ত নির্দেশাবলি
১. আগ্রহী প্রার্থীরা এ ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।
২. অনলাইনে আবেদনপত্রে প্রার্থী তাঁর রঙিন ছবি (দৈর্ঘ্য ৩০০ pixel, প্রস্থ ৩০০ pixel) ও স্বাক্ষর (দৈর্ঘ্য ৩০০ pixel, প্রস্থ ৮০ pixel) করে নির্ধারিত স্থানে আপলোড করবেন। ছবির সাইজ সর্বোচ্চ ১০০ KB ও স্বাক্ষর সাইজ সর্বোচ্চ ৬০ KB হতে হবে।
আবেদন ফি
১. ১-৪ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত পদের জন্য ২০০ (দুই শ টাকা) এবং টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ ২৩ (তেইশ) টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ২২৩ (দুইশত তেইশ) টাকা।
২. ৫ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত পদের জন্য ১৫০ (এক শ টাকা) এবং Teletalk–এর সার্ভিস চার্জ বাবদ ১৮/- (আঠারো টাকা) টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ১৬৮/- (একশত আটষট্টি) টাকা
৩. ৬-১১ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত পদের জন্য ১০০ (এক শ টাকা) এবং Teletalk–এর সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ (বারো) টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ১১২- (একশত বার টাকা)
৪. অনগ্রসর নাগরিকের জন্য সব গ্রেডের পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০ (পঞ্চাশ টাকা) এবং Teletalk–এর সার্ভিস চার্জ বাবদ ৬ (ছয়) টাকাসহ (অফেরতযোগ্য) মোট ৫৬/-ছাপ্পান্ন টাকা)।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদন শুরু: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে।
আবেদন শেষ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সাল, বিকেল ৫টা।
* আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে