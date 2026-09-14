নিয়োগ

বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, পদ ১৬৯

প্রথম আলো ডেস্ক
প্রথশ আলো ফাইল ছবি

১৬৯ পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সেতু। প্রার্থীকে মাঠপর্যায়ে অবস্থান করতে হবে এবং মোটরসাইকেল চালাতে হবে। ধূমপায়ী ও মাদকাসক্তদের আবেদনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: সমন্বয়কারী

পদসংখ্যা: ২

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর।

বেতন-ভাতা

শিক্ষানবিশকাল ৮১,০০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৯০,০০০ টাকা।

২. পদের নাম: জোনাল ব্যবস্থাপক

পদসংখ্যা: ৪

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর।

বেতন-ভাতা

শিক্ষানবিশকাল ৫৭,০০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৬৪,০০০ টাকা।

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৩. পদের নাম: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক

পদসংখ্যা: ৮

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর।

বেতন-ভাতা

শিক্ষানবিশকাল ৪৩,২০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৫০,০০০ টাকা।

৪. পদের নাম: সহকারী অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক

পদসংখ্যা: ১০

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বাণিজ্য/সিএসিসি।

বেতন-ভাতা

শিক্ষানবিশকাল ৩০,৬০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৩৬,০০০ টাকা।

৪. পদের নাম: শাখা ব্যবস্থাপক

পদসংখ্যা: ২৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর।

বেতন-ভাতা

শিক্ষানবিশকাল ৩০,৬০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৩৬,০০০ টাকা।

৬. পদের নাম: সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ৪০

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বাণিজ্য।

বেতন-ভাতা

শিক্ষানবিশকাল ২৭,০০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৩২,০০০ টাকা।

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৭. পদের নাম: ফিল্ড অফিসার

পদসংখ্যা: ৮০

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক।

বেতন-ভাতা

শিক্ষানবিশকাল ২৩,৪০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ২৮,০০০ টাকা।

আবেদনের নিয়ম

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ‘নির্বাহী পরিচালক, সেতু, বীর নিবাস, পূর্ব মজমপুর, ঝিনাইদহ রোড, পোস্ট বক্স-১০, কুষ্টিয়া-৭০০০’ ঠিকানায় সরাসরি/কুরিয়ার/ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে। খামের ওপর নিজ জেলা ও পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

নির্দেশনা ও শর্তগুলো

১. শিক্ষানবিশকাল ৬ মাস।

২. নিয়মিতকরণের পর সংস্থার চাকরিবিধি অনুযায়ী ১০ শতাংশ সিপিএফ, বিমা, আনুতোষিকসহ অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্ত হবেন।

৩. সব নিয়মিত কর্মী সংস্থার চাকরিবিধি অনুযায়ী ২টি উৎসব ভাতা ও বৈশাখী ভাতা প্রাপ্ত হবেন।

৪. ধূমপায়ী ও মাদকাসক্তদের আবেদনে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

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