বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, পদ ১৬৯

বেসরকারি সংস্থায় চাকরি, পদ ১৬৯
১৬৯ পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সেতু। প্রার্থীকে মাঠপর্যায়ে অবস্থান করতে হবে এবং মোটরসাইকেল চালাতে হবে। ধূমপায়ী ও মাদকাসক্তদের আবেদনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: সমন্বয়কারী
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর।
বেতন-ভাতা
শিক্ষানবিশকাল ৮১,০০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৯০,০০০ টাকা।
২. পদের নাম: জোনাল ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর।
বেতন-ভাতা
শিক্ষানবিশকাল ৫৭,০০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৬৪,০০০ টাকা।
৩. পদের নাম: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ৮
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর।
বেতন-ভাতা
শিক্ষানবিশকাল ৪৩,২০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৫০,০০০ টাকা।
৪. পদের নাম: সহকারী অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক
পদসংখ্যা: ১০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বাণিজ্য/সিএসিসি।
বেতন-ভাতা
শিক্ষানবিশকাল ৩০,৬০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৩৬,০০০ টাকা।
৪. পদের নাম: শাখা ব্যবস্থাপক
পদসংখ্যা: ২৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর।
বেতন-ভাতা
শিক্ষানবিশকাল ৩০,৬০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৩৬,০০০ টাকা।
৬. পদের নাম: সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ৪০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বাণিজ্য।
বেতন-ভাতা
শিক্ষানবিশকাল ২৭,০০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ৩২,০০০ টাকা।
৭. পদের নাম: ফিল্ড অফিসার
পদসংখ্যা: ৮০
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক।
বেতন-ভাতা
শিক্ষানবিশকাল ২৩,৪০০ টাকা এবং নিয়মিতকরণের পর ২৮,০০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ‘নির্বাহী পরিচালক, সেতু, বীর নিবাস, পূর্ব মজমপুর, ঝিনাইদহ রোড, পোস্ট বক্স-১০, কুষ্টিয়া-৭০০০’ ঠিকানায় সরাসরি/কুরিয়ার/ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে। খামের ওপর নিজ জেলা ও পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১. শিক্ষানবিশকাল ৬ মাস।
২. নিয়মিতকরণের পর সংস্থার চাকরিবিধি অনুযায়ী ১০ শতাংশ সিপিএফ, বিমা, আনুতোষিকসহ অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্ত হবেন।
৩. সব নিয়মিত কর্মী সংস্থার চাকরিবিধি অনুযায়ী ২টি উৎসব ভাতা ও বৈশাখী ভাতা প্রাপ্ত হবেন।
৪. ধূমপায়ী ও মাদকাসক্তদের আবেদনে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।