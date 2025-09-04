নিয়োগ

ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনে ১২ পদে চাকরি, আবেদন শেষ ২৩ সেপ্টেম্বরে

প্রথম আলো ডেস্ক
ছবি: প্রথম আলো

বিভিন্ন গ্রেডের ১২টি পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন। এসব পদে আবেদন শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। সংস্থাটি আন্তর্জাতিক, দ্বিপক্ষীয়, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি সম্পর্কে আলোচনা এবং বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার ও অবাধে মানবসম্পদ প্রবেশাধিকারের লক্ষ্যে কর্মপন্থা প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা করে।

পদের নাম ও বিবরণ—

১. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদের সংখ্যা: ৫টি

আবেদনে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা; এবং কম্পিউটার ব্যবহারসংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি, টাইপিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন গতি থাকতে মিনিটে ২০ শব্দ (বাংলা ও ইংরেজি)।

বেতনস্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-(গ্রেড-১৬)

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর

২. গাড়িচালক

পদের সংখ্যা: ৪টি

আবেদনে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাসসহ হালকা ও ভারী মোটরযান চালানোর বৈধ লাইসেন্স। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন।

বেতনস্কেল: ৯,৩০০-২২,৪৯০/-(গ্রেড-১৬)

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর

৩. অফিস সহায়ক

পদের সংখ্যা: ১টি

আবেদনে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে প্রার্থীকে

বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০/-(গ্রেড-২০)

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর

৪. নিরাপত্তা প্রহরী

পদের সংখ্যা: ১টি

আবেদনে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস হতে হবে প্রার্থীকে

বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০/-(গ্রেড-২০)

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর

৫. পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পদের সংখ্যা: ১টি

আবেদনে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস, তবে ঝাড়ুদার পদে পেশাগত ঝাড়ুদার শ্রেণির প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন এবং তার ক্ষেত্রে উক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য হবে।

বেতনস্কেল: ৮,২৫০-২০,০১০/-(গ্রেড-২০)

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর

আরও পড়ুন

পিএসসির নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ, অনলাইনে আবেদন

নির্দেশনা

১। সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে আবেদন করতে হবে। অনলাইনে আবেদন করার সময় বিভাগীয় প্রার্থী কর্তৃক Departmental Candidate-এর তথ্য উল্লেখপূর্বক অবশ্যই নির্দিষ্ট ঘর পূরণ করতে হবে। অন্যদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়।

২। মৌখিক পরীক্ষার সময় আবেদনে উল্লিখিত সব কাগজপত্রের মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে এবং পূরণকৃত Application Formসহ সত্যায়িত একসেট ফটোকপি দাখিল করতে হবে।

আবেদনের নিয়ম

১। অনলাইনে ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে।

২। অনলাইন আবেদনপত্রে প্রার্থীর স্বাক্ষর (দৈর্ঘ্য ৩০০* প্রস্থ ৮০) pixel এবং রঙিন ছবি (দৈর্ঘ্য ৩০০ * প্রস্থ ৩০০) পিক্সেল স্ক্যান করে নির্ধারিত স্থানে আপলোড করবেন। ছবির সাইজ সর্বোচ্চ ১০০ KB ও স্বাক্ষরের সাইজ সর্বোচ্চ ৬০ KB হতে হবে।

আরও পড়ুন

হংকং দিচ্ছে ৪০০ ফুল ফান্ডেড পিএইচডি ফেলোশিপ

আবেদন ফি

১। ১ ও ২ নং পদের জন্য নিয়োগ পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০/- টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ (ভ্যাটসহ অফেরতযোগ্য) ১২/- টাকাসহ মোট ১১২/- টাকা।

২। ৩,৪ ও ৫ নং পদের জন্য নিয়োগ পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০/- টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ (ভ্যাটসহ অফেরতযোগ্য) ৬/- টাকাসহ সর্বমোট ৫৬/- টাকা।

৩। সব গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) প্রার্থীগণ পরীক্ষার ফি বাবদ ৫০/- টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ বাবদ (ভ্যাটসহ অফেরতযোগ্য) ৬/- টাকাসহ সর্বমোট ৫৬/- টাকা।

৪. আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে টাকা জমা দিতে হবে।

আবেদনের সময়সীমা—

আবেদন শুরু: ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল ১০:০০টা থেকে।

আবেদন শেষ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকাল ৫:০০টায়

* আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে

আরও পড়ুন

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োগ, পদ ৬৩

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন