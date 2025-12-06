নিয়োগ

৭ ব্যাংক অফিসার পদে নেবে ৮৫২ জন, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
৭টি ব্যাংকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ দেওয়া হবে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসিতে। পদ ৩০০টি।প্রথম আলো ফাইল ছবি

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির তত্ত্বাবধানে ৭টি ব্যাংকে অফিসার (ক্যাশ) পদে নিয়োগে আবেদন চলছে। আবেদনের শেষ সময় আগমীকাল রোববার, ৭ ডিসেম্বর ২০২৫। মোট পদসংখ্যা ৮৫২টি। সমন্বিতভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। ৭টি ব্যাংকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ দেওয়া হবে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসিতে। পদ ৩০০টি।

চাকরির বিবরণ—

পদের নাম: অফিসার (ক্যাশ)

পদসংখ্যা: ৮৫২। এদের সোনালী ব্যাংক পিএসসিতে ১৪টি, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসিতে ৩০০টি, রূপালী ব্যাংক পিএলসিতে ২০০টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে ৪১টি, বেসিক ব্যাংক লিমিটেডে ৪৮টি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে ১৬২টি এবং প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংক ১৭টি পদ।

আরও পড়ুন

সরকারি আবাসন পরিদপ্তরে নিয়োগ, পদ ৮১

আবেদন শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা চার বছর মেয়াদি স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট/সমমান এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের পরীক্ষাসমূহে ন্যূনতম ১টিতে প্রথম বিভাগ/শ্রেণি থাকতে হবে। গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। কোনো পর্যায়েই তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না।

বেতন স্কেল: ১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৮০-৩৮৬৬০ টাকা

বয়সসীমা: ১ জুলাই ২০২৫ তারিখে সর্বনিম্ন ২১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে নির্ধারিত ছক পূরণের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আরও পড়ুন

৫০তম বিসিএসে আবেদন শুরু, পিএসসির যত নির্দেশনা

৭টি ব্যাংকে অফিসার (ক্যাশ) পদে কেউ নিয়োগ পেলে বেতন স্কেল হবে ১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৮০-৩৮৬৬০ টাকা
প্রথম আলো ফাইল ছবি

আবেদন ফি

২০০ টাকা

আবেদনের শেষ তারিখ

৭ ডিসেম্বর ২০২৫, রাত ১১.৫৯টা।

বিস্তারিত দেখতে ভিজিট করুন

আরও পড়ুন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে ব্রিটেনে কারিগরি শিক্ষার উত্থান

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন