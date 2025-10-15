মেট্রোরেলে চাকরি, ফি ২০০০ টাকা, আবেদন ডাকে
শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডে (ডিএমটিসিএল) ছয়টি শূন্য পদে চুক্তিভিত্তিক জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ গ্রেডের এসব পদের আবেদন শেষ হবে আগামীকাল বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর।
ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল)।
পদের নাম ও বিবরণ
১। পরিচালক (অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি। তবে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ/জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: দেশে অথবা বিদেশে রেলওয়ে অথবা মেট্রোরেলের অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স–সংশ্লিষ্ট কাজে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫–এর চতুর্থ গ্রেড বা সম–গ্রেড বা তদূর্ধ্ব পদে ন্যূনতম তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ কোনো সরকারি/বিধিবদ্ধ সংস্থা/সরকারি কোম্পানি অথবা খ্যাতিসম্পন্ন বেসরকারি কোম্পানিতে কমপক্ষে ২০ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা।
মূল বেতন ও গ্রেড: ১,২৯,৯৫০/- টাকা (গ্রেড-তৃতীয়)
২। মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিউট থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি; তবে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ/জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: দেশে অথবা বিদেশে রেলওয়ে অথবা মেট্রোরেলের অপারেশন–সংশ্লিষ্ট কাজে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫–এর পঞ্চম গ্রেড বা সম–গ্রেড বা তদূর্ধ্ব পদে ন্যূনতম তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ কোনো সরকারি/বিধিবদ্ধ সংস্থা/সরকারি কোম্পানি অথবা খ্যাতিসম্পন্ন বেসরকারি কোম্পানিতে কমপক্ষে ১৫ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা।
মূল বেতন ও গ্রেড: ১,১৫,০০০/- টাকা (গ্রেড-চতুর্থ)
৩। অধ্যক্ষ, এমআরটি ট্রেনিং সেন্টার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইলেট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি। তবে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএ/জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: দেশে বা দেশের বাইরে মেট্রোরেল অথবা রেলওয়ে প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রশিক্ষক হিসেবে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫–এর পঞ্চম গ্রেড বা সম–গ্রেড বা তদূর্ধ্ব পদে তিন বছরের অভিজ্ঞতাসহ মেট্রোরেল বা রেলওয়েতে কমপক্ষে ১৫ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা।
মূল বেতন ও গ্রেড: ১,১৫,০০০/- টাকা (গ্রেড–চতুর্থ)
৪। মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিসাববিজ্ঞান/ফিন্যান্সে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা হিসাববিজ্ঞান/ফিন্যান্সে বিবিএসহ এমবিএ অথবা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (সিএ) অথবা ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) থেকে সিএমএ ডিগ্রি। তবে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএ/জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: উপব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব) বা সমমান ও সমযোগ্যতাসম্পন্ন পদে তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ কোনো সরকারি/বিধিবদ্ধ সংস্থা/সরকারি কোম্পানি অথবা খ্যাতিসম্পন্ন বেসরকারি কোম্পানিতে অর্থ ও হিসাব–সম্পর্কিত কাজে কমপক্ষে ১৫ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা।
মূল বেতন ও গ্রেড: ১,১৫,০০০/- টাকা (গ্রেড-চতুর্থ)
৫। মহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান থেকে যেকোনো বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; তবে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএ/জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: উপমহাব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ/প্রশাসন, মার্কেটিং, এস্টেট অ্যান্ড লিগ্যাল) অথবা সমমান ও সমযোগ্যতাসম্পন্ন পদে তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ কোনো সরকারি/বিধিবদ্ধ সংস্থা/সরকারি কোম্পানি অথবা খ্যাতিসম্পন্ন।
মূল বেতন ও গ্রেড: ১,১৫,০০০/- টাকা (গ্রেড-চতুর্থ)
৬. মহাব্যবস্থাপক (পি-ওয়ে অ্যান্ড সিভিল)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি। তবে শিক্ষাজীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ অথবা সমমানের সিজিপিএ/জিপিএ গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: বেসরকারি কোম্পানিতে প্রশাসন অথবা মানবসম্পদ–সম্পর্কিত কাজে কমপক্ষে ১৫ বছরের বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতা। নির্বাহী প্রকৌশলী/বিভাগীয় প্রকৌশলী (পি-ওয়ে অ্যান্ড সিভিল) অথবা সমমান ও সমযোগ্যতাসম্পন্ন পদে তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতাসহ মেট্রোরেল বা রেলওয়েতে পি–ওয়ে সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১৫ বছরের বাস্তব কজের অভিজ্ঞতা।
মূল বেতন ও গ্রেড: ১,১৫,০০০/- টাকা (গ্রেড-চতুর্থ)
বয়সসীমা
সব পদের ক্ষেত্রে বয়স সর্বোচ্চ ৬২ বছর।
আবেদনের শর্তগুলো
১. প্রার্থীকে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ওয়েবসাইটে (www.dmtel.gov.bd) প্রদত্ত নির্ধারিত চাকরির আবেদন ফরমে আবেদন দাখিল করতে হবে।
২. আবেদনপত্রের সঙ্গে আবেদনকারীকে অবশ্যই নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা (কর্মকর্তার নাম ও সীলযুক্ত) কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করতে হবে:
(ক) সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের ২ (দুই) কপি রঙিন ছবি।
(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে চাকরির বিবরণী অথবা আইডি নম্বরসহ পারসোনাল ডেটা শিট।
(গ) জাতীয় পরিচয়পত্রের ছায়ালিপি।
(ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সব সনদের ছায়ালিপি।
(ঙ) সব প্রশিক্ষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও অভিজ্ঞতার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সনদের ছায়ালিপি।
(চ) একজন প্রার্থী কেবল একটি পদে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি
২,০০০/- (দুই হাজার) টাকার পে-অর্ডারের (অফেরতযোগ্য) মূল কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।
আবেদনের নিয়ম
কেবল ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, মেট্রোরেল ভবন, এমআরটি লাইন-৬ ডিপো, সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর ১৫-১৬ দিয়াবাড়ি, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০-এ পাঠাতে হবে।
সময়সীমা
আগামীকাল বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
আবেদনের বিস্তারিত দেখুন এখানে