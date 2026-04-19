১৯তম শিক্ষক নিবন্ধনে শূন্য পদ ৭৭ হাজার ৭৯৯, বেশি সহকারী শিক্ষকে
১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শূন্য পদের আবেদন গ্রহণ শেষ হয়েছে ১২ এপ্রিল। যাচাই–বাছাই শেষে শূন্য পদের তালিকা প্রস্তুত করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। মোট ৭৭ হাজার ৭৯৯টি শূন্য পদ রয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে এনটিআরসিএ।
এনটিআরসিএ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি শূন্য পদ সহকারী শিক্ষকের, ৪৪ হাজার ৬৯১টি। ১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার তারিখ এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। তবে ঈদুল আযহার পরে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে জানিয়েছে এনটিআরসিএ সূত্র।
পদ অনুযায়ী শূন্য পদের সংখ্যা—
১. সহকারী শিক্ষক: ৪৪,৬৯১
২. সহকারী শিক্ষক (ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা): ৯২৮
৩. সহকারী শিক্ষক/শরীরচর্চা প্রশিক্ষক: ৪,০১৪
৪. সহকারী মৌলভি: ১১,০৬৯
৫. কম্পিউটার ব্যবহারিক নির্দেশক: ১২৯
৬. ব্যবহারিক নির্দেশক: ১,৬১৬
৭. ইবতেদায়ি কারি: ২,৫৬৩
৮. ইবতেদায়ি মৌলভি: ৬,১৬৬
৯. ইবতেদায়ি শিক্ষক: ৪৪৪
১০. প্রশিক্ষক: ৫১
১১. প্রভাষক: ৫,৮৫২
১২. শারীরিক শিক্ষা প্রশিক্ষক: ১২৫
১৩. বাণিজ্য প্রশিক্ষক: ২৫১।