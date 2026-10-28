গাজীপুর কর অঞ্চলে চাকরি, পদ ৩৪
গাজীপুর কর অঞ্চলের অধীন ১৩ থেকে ২০ গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৩৪। আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ নভেম্বর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: প্রধান সহকারী
পদসংখ্যা: ৮
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৩) ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা।
২. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৪) ২৩,৫০০–৫৬,৮০০ টাকা।
৩. পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ১২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৩) ২৪,০০০–৫৮,০০০ টাকা।
৪. পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
পদসংখ্যা: ৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৬) ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা।
৫. পদের নাম: গাড়িচালক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–১৬) ২১,৯০০–৫২,৯০০ টাকা।
৬. পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৮
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড–২০) ২০,০০০–৪৮,৪০০ টাকা।
বয়সসীমা
১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।
আবেদনের নিয়ম
পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীকে ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
আবেদন ফি
১ থেকে ৫ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;
৬ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ২৯ অক্টোবর ২০২৬, সকাল ১০টা।
আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ১৮ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৪টা।
বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।