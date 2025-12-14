স্থানীয় সরকার বিভাগে ৮৯৭ পদে বড় নিয়োগ, আবেদনের সুযোগ দুই দিন

স্থানীয় সরকার বিভাগে ৮৯৭ পদে বড় নিয়োগ, আবেদনের সুযোগ দুই দিন
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে দেশের বিভিন্ন পৌরসভায় ৮৯৭টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগে আবেদন চলছে। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন পদের জন্য আগ্রহী ও যোগ্য বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। আবেদনের সুযোগ আছে আর দুই দিন।
উল্লেখযোগ্য পদ ও পদসংখ্যা—
১. পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (ক শ্রেণি)
পদসংখ্যা: ২৬টি
গ্রেড: ৯ম
২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ৩১টি
গ্রেড: ৯ম
৩.সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ৮৪টি
গ্রেড: ৯ম
৪. মেডিকেল অফিসার
পদসংখ্যা: ১৭৭টি
গ্রেড: ৯ম
৫. শহর পরিকল্পনাবিদ
পদসংখ্যা: ১৬৮টি
গ্রেড: ৯ম
৬. সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ৫৭টি
গ্রেড: ৯ম
৭. উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
পদসংখ্যা: ৭৭টি
গ্রেড: ১০ম
৮. উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
পদসংখ্যা: ১২২টি
গ্রেড: ১০ম
৯. উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক):
পদসংখ্যা: ৮১টি
গ্রেড: ১০ম
১০. পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (খ শ্রেণি)
পদসংখ্যা: ২০টি
গ্রেড: ১০ তম
১১. প্রশাসনিক কর্মকর্তা (ক শ্রেণি)
পদসংখ্যা: ৪৫টি
গ্রেড: ১২ তম
১২. প্রশাসনিক কর্মকর্তা (খ শ্রেণি)
পদসংখ্যা: ৯টি
গ্রেড: ১৩তম
আবেদনে বয়সসীমা—
১/১১/২০২৫ তারিখের হিসেবে আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স ধরা হবে। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এসএসসি সনদ গ্রহণযোগ্য।
আবেদনের প্রক্রিয়া—
আগ্রহী প্রার্থীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। সরাসরি বা ডাকযোগে কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
আবেদন ফি কত—
১ থেকে ১০ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ২২৩ টাকা, ১১ নম্বর পদের জন্য ১৬৮ টাকা এবং ১২ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১১২টাকা। তবে সকল গ্রেডের পদের ক্ষেত্রে অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা।
আবেদনের সময়সীমা—
*অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে: ২০ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০:০০টা।
*অনলাইনে আবেদন জমাদানের শেষ দিন: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা।
*আবেদন ফি জমাদানের শেষ সময়: অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার মধ্যে আবেদন ফি জমা দিতে হবে।
পরীক্ষার তথ্য: পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান যোগ্য প্রার্থীদের মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।
*আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত দেখুন এখানে