নিয়োগ

আদ্-দ্বীন উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রথম আলো ফাইল ছবি

আদ্-দ্বীন উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরিচালক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারা অগ্রাধিকার পাবেন। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: পরিচালক (হাসপাতাল)

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শিক্ষাগত যোগ্যতা

এমবিবিএস ও এমপিএইচ অথবা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। ক্যাডেট কলেজের শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অভিজ্ঞতা

হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা অথবা অন্য কোনো ব্যবস্থাপনা পদে কমপক্ষে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারা অগ্রাধিকার পাবেন।

বেতন-ভাতা

বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী।

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চাকরির ধরন

পূর্ণকালীন। সপ্তাহে ৬ দিন, সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইলে ([email protected]) অথবা ডাকযোগে বা সরাসরি জমা দিতে হবে।

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আবেদনের ঠিকানা

এইচআরডি, আদ্-দ্বীন ফাউন্ডেশন, করপোরেট অফিস (৫ম তলা), ২, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

আবেদনের শেষ তারিখ

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬

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